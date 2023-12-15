https://ria.ru/20231215/putin-1915960511.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 15.12.2023

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:24

2023-12-15T10:24

2023-12-15T10:24

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915869637_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_071761e71a9a784b4a7105b4468f0d2f.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 77% респондентов, лишь 12% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту одобряют 79% опрошенных, не довольны его работой 11%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"