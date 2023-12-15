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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 15.12.2023
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10:24 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/putin-1915960511.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 15.12.2023
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:24
2023-12-15T10:24
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 77% респондентов, лишь 12% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту одобряют 79% опрошенных, не довольны его работой 11%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 79% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, следует из результатов опроса ФОМ.
По данным исследования, о доверии президенту России заявили 77% респондентов, лишь 12% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства на своем посту одобряют 79% опрошенных, не довольны его работой 11%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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