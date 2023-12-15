https://ria.ru/20231215/puteshestviya-1915869797.html

Эксперты выяснили, что женщины в России путешествуют чаще мужчин

Эксперты выяснили, что женщины в России путешествуют чаще мужчин - РИА Новости, 15.12.2023

Эксперты выяснили, что женщины в России путешествуют чаще мужчин

Сервис путешествий провел исследование среди 30 тысяч пользователей и выяснил, что женщины путешествуют больше мужчин – 65 против 35 процентов, сообщает tutu. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T02:50

2023-12-15T02:50

2023-12-15T02:50

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сервис путешествий провел исследование среди 30 тысяч пользователей и выяснил, что женщины путешествуют больше мужчин – 65 против 35 процентов, сообщает tutu.Чаще всего поездки совершают россиянки в возрасте от 35 до 64 лет (75 процентов) с доходом в диапазоне от 16 до 75 тысяч рублей в месяц (67 процентов), проживающие в Москве (23 процента) или другом городе-миллионнике (22 процента).Женщины путешествуют обычно один-три раза в год (69 процентов) вместе со своей второй половинкой (53 процента) и детьми (33 процента). С друзьями или в одиночку любят совершать поездки по 29 процентов респондентов, с родителями или родственниками – 13, с коллегами – шесть процентов.Путешествуют в основном на поезде (94 процента), реже на самолете (36 процентов) и междугородних автобусах (18 процентов). По данным аналитиков tutu, за год количество покупателей железнодорожных билетов в приложении выросло на 32 процента, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27 процентов. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.Для большинства путешествий бронируется жилье, в основном отель или гостиница (50 процентов). В итоге общий бюджет поездки (включая дорогу, проживание, питание, развлечения) находится в диапазоне от 20 до 120 тысяч рублей на всех участников (67 процентов).Более, чем половине респондентов (58 процентов) нравится организовывать поездки, гораздо меньше тех, кому этот процесс не доставляет удовольствия – 12 процентов. При этом большинство планирует поездку самостоятельно или с другими участниками поездки (84 процента), только каждый десятый предпочитает выбрать готовый тур.

https://ria.ru/20231214/poezda-1915549240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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