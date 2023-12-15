Рейтинг@Mail.ru
Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 15.12.2023 (обновлено: 23:57 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916125177.html
Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля
Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля - РИА Новости, 15.12.2023
Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля
Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, в результате мужчина с огнестрельными ранениями попал в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:12
2023-12-15T23:57
происшествия
республика ингушетия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
НАЛЬЧИК, 15 дек - РИА Новости. Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, в результате мужчина с огнестрельными ранениями попал в реанимацию, сообщило региональное МВД. "Около 19.00 мск в пятницу на окраине селения Сурхахи неизвестные, передвигавшиеся на автомашине "Лада Приора" белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно, из автоматического оружия в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний житель Назрани", - говорится в сообщении. По данным МВД, в результате обстрела водитель иномарки с несколькими огнестрельными ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы. "Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к данному происшествию", - отмечает министерство.Региональное СУ СК РФ сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231207/strelba-1914493691.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля

МВД: в Ингушетии мужчина попал в реанимацию после обстрела машины из иномарки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 дек - РИА Новости. Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, в результате мужчина с огнестрельными ранениями попал в реанимацию, сообщило региональное МВД.
"Около 19.00 мск в пятницу на окраине селения Сурхахи неизвестные, передвигавшиеся на автомашине "Лада Приора" белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно, из автоматического оружия в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний житель Назрани", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате обстрела водитель иномарки с несколькими огнестрельными ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.
"Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к данному происшествию", - отмечает министерство.
Региональное СУ СК РФ сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Место происшествия, где неизвестные произвели несколько выстрелов и похитили сумки на улице Шипиловская в Москве. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки
7 декабря, 22:36
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала