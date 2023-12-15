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Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля
Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля - РИА Новости, 15.12.2023
Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля
Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, в результате мужчина с огнестрельными ранениями попал в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:12
2023-12-15T22:12
2023-12-15T23:57
происшествия
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НАЛЬЧИК, 15 дек - РИА Новости. Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, в результате мужчина с огнестрельными ранениями попал в реанимацию, сообщило региональное МВД. "Около 19.00 мск в пятницу на окраине селения Сурхахи неизвестные, передвигавшиеся на автомашине "Лада Приора" белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно, из автоматического оружия в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний житель Назрани", - говорится в сообщении. По данным МВД, в результате обстрела водитель иномарки с несколькими огнестрельными ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы. "Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к данному происшествию", - отмечает министерство.Региональное СУ СК РФ сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231207/strelba-1914493691.html
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происшествия, республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ингушетии попал в реанимацию после обстрела автомобиля
МВД: в Ингушетии мужчина попал в реанимацию после обстрела машины из иномарки
НАЛЬЧИК, 15 дек - РИА Новости.
Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, в результате мужчина с огнестрельными ранениями попал в реанимацию, сообщило региональное МВД
.
"Около 19.00 мск в пятницу на окраине селения Сурхахи неизвестные, передвигавшиеся на автомашине "Лада Приора" белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно, из автоматического оружия в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний житель Назрани", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате обстрела водитель иномарки с несколькими огнестрельными ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.
"Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к данному происшествию", - отмечает министерство.
Региональное СУ СК РФ сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки