https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html

На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру

На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру - РИА Новости, 15.12.2023

На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру

Уголовное дело возбудили в отношении пациента, пытавшегося задушить медсестру в больнице в Алтайском крае за то, что она не разрешала открыть в палате окно,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:32

2023-12-15T13:32

2023-12-15T13:32

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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении пациента, пытавшегося задушить медсестру в больнице в Алтайском крае за то, что она не разрешала открыть в палате окно, сообщают в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности). По данным следствия, в начале октября 2023 года 72-летний пациент бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница", проходящий лечение в стационаре, попытался открыть окно в отделении. На замечание медицинской сестры он стал душить женщину и причинил ей телесные повреждения", - говорится в сообщении СУСК. Как сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина, все произошло еще в начале октября. При этом полицейские отказались возбуждать дело по факту нападения на медсестру, о чем женщина пожаловалась журналистам. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа аппаратом изучены обстоятельства причинения телесных повреждений женщине пациентом. Прокуратурой Центрального района города Барнаула в орган полиции внесено представление. Решен вопрос о передачи материалов проверки в СК России по Алтайскому краю", - отметила Антошкина. Теперь прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20231215/sud-1915986070.html

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, барнаул