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На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру - РИА Новости, 15.12.2023
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13:32 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html
На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру
На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру - РИА Новости, 15.12.2023
На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру
Уголовное дело возбудили в отношении пациента, пытавшегося задушить медсестру в больнице в Алтайском крае за то, что она не разрешала открыть в палате окно,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:32
2023-12-15T13:32
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении пациента, пытавшегося задушить медсестру в больнице в Алтайском крае за то, что она не разрешала открыть в палате окно, сообщают в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности). По данным следствия, в начале октября 2023 года 72-летний пациент бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница", проходящий лечение в стационаре, попытался открыть окно в отделении. На замечание медицинской сестры он стал душить женщину и причинил ей телесные повреждения", - говорится в сообщении СУСК. Как сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина, все произошло еще в начале октября. При этом полицейские отказались возбуждать дело по факту нападения на медсестру, о чем женщина пожаловалась журналистам. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа аппаратом изучены обстоятельства причинения телесных повреждений женщине пациентом. Прокуратурой Центрального района города Барнаула в орган полиции внесено представление. Решен вопрос о передачи материалов проверки в СК России по Алтайскому краю", - отметила Антошкина. Теперь прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, барнаул
Происшествия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Барнаул
На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру

На Алтае возбудили дело на пациента, пытавшегося задушить медсестру в больнице

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении пациента, пытавшегося задушить медсестру в больнице в Алтайском крае за то, что она не разрешала открыть в палате окно, сообщают в СУСК по региону.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности). По данным следствия, в начале октября 2023 года 72-летний пациент бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница", проходящий лечение в стационаре, попытался открыть окно в отделении. На замечание медицинской сестры он стал душить женщину и причинил ей телесные повреждения", - говорится в сообщении СУСК.
Как сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина, все произошло еще в начале октября. При этом полицейские отказались возбуждать дело по факту нападения на медсестру, о чем женщина пожаловалась журналистам.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа аппаратом изучены обстоятельства причинения телесных повреждений женщине пациентом. Прокуратурой Центрального района города Барнаула в орган полиции внесено представление. Решен вопрос о передачи материалов проверки в СК России по Алтайскому краю", - отметила Антошкина.
Теперь прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
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