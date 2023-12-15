https://ria.ru/20231215/produkt-1916070642.html
Минздрав зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт
Минздрав зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт - РИА Новости, 15.12.2023
Минздрав зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт
Минздрав России зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт – препарат "Изитенс", который предназначен для лечения коленного сустава, сообщила... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:44
2023-12-15T16:44
2023-12-15T16:44
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт – препарат "Изитенс", который предназначен для лечения коленного сустава, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Минздрав России зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт. Препарат "Изитенс" - это первый индустриальный опыт применения технологии трансплантации аутологичного клеточного продукта", - говорится в сообщении. Препарат, который включает клетки хряща человека, предназначен для лечения хряща коленного сустава у пациентов старше 18 лет, уточнили в ведомстве. Биомедицинские клеточные продукты представляют собой культивированные клетки человека и широко применяются в регенеративной медицине, лечебные свойства такого продукта формируются в процессе работы с биоматериалом, полученным от пациента или донора.
https://ria.ru/20230313/nauka-1857005154.html
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт
Минздрав зарегистрировал биомедицинский клеточный препарат "Изитенс"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт – препарат "Изитенс", который предназначен для лечения коленного сустава, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Минздрав России зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт. Препарат "Изитенс" - это первый индустриальный опыт применения технологии трансплантации аутологичного клеточного продукта", - говорится в сообщении.
Препарат, который включает клетки хряща человека, предназначен для лечения хряща коленного сустава у пациентов старше 18 лет, уточнили в ведомстве.
Биомедицинские клеточные продукты представляют собой культивированные клетки человека и широко применяются в регенеративной медицине, лечебные свойства такого продукта формируются в процессе работы с биоматериалом, полученным от пациента или донора.
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