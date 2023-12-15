https://ria.ru/20231215/probki-1916032247.html

Пробки в Москве из-за снегопада достигли восьми баллов

Пробки в Москве из-за снегопада достигли восьми баллов - РИА Новости, 15.12.2023

Пробки в Москве из-за снегопада достигли восьми баллов

Пробки в Москве в пятницу днем на фоне снегопада уже достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:45

2023-12-15T14:45

2023-12-15T14:45

городское хозяйство москвы

общество

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу днем на фоне снегопада уже достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, юге, юго-западе, востоке и северо-востоке, юго-востоке. Плотное движение на Москворецкой, Садовнической, Кремлевской, Фрунзенской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Сретенского, на Тверском бульваре, а также на улицах Большая Лубянка, Мясницкая. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юго-западе. Локальные трудности есть и на МКАД, в частности, на северо-западе. Скопления автомобилей отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Каширском шоссе.

https://ria.ru/20231215/podmoskove-1915997082.html

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городское хозяйство москвы, общество, москва