https://ria.ru/20231215/priluchnyy-1916062528.html

Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты

Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты - РИА Новости, 15.12.2023

Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты

Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце отказалась от иска о взыскании с него алиментов, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:25

2023-12-15T16:25

2023-12-15T16:49

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце отказалась от иска о взыскании с него алиментов, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. "Истец Прилучная А. отказалась от иска", — прокомментировала собеседница агентства. Чем мотивирован отказ, РИА Новости в инстанции уточнять отказались. Детали по иску тоже не раскрыли из-за того, что процесс проходил в закрытом режиме и касался несовершеннолетних детей. Для бывших супругов это не первый судебный процесс. Ранее суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному по некому жилищному спору. Он признал актера утратившим право пользования квартирой. О какой конкретно недвижимости шла речь, неизвестно. Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после почти десяти лет брака, но продолжили воспитывать двух общих детей: сына Тимофея и дочь Мию.В прошлом году звезда "Мажора" женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. Весной этого года у пары родился сын.

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