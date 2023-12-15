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Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты
Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты - РИА Новости, 15.12.2023
Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты
Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце отказалась от иска о взыскании с него алиментов, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:25
2023-12-15T16:25
2023-12-15T16:49
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце отказалась от иска о взыскании с него алиментов, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. "Истец Прилучная А. отказалась от иска", — прокомментировала собеседница агентства. Чем мотивирован отказ, РИА Новости в инстанции уточнять отказались. Детали по иску тоже не раскрыли из-за того, что процесс проходил в закрытом режиме и касался несовершеннолетних детей. Для бывших супругов это не первый судебный процесс. Ранее суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному по некому жилищному спору. Он признал актера утратившим право пользования квартирой. О какой конкретно недвижимости шла речь, неизвестно. Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после почти десяти лет брака, но продолжили воспитывать двух общих детей: сына Тимофея и дочь Мию.В прошлом году звезда "Мажора" женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. Весной этого года у пары родился сын.
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, агата муцениеце, павел прилучный, москва, развод
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Москва, развод
Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты
Агата Муцениеце отказалась от иска к Павлу Прилучному о взыскании алиментов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце отказалась от иска о взыскании с него алиментов, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы.
«
"Истец Прилучная А. отказалась от иска", — прокомментировала собеседница агентства.
Чем мотивирован отказ, РИА Новости в инстанции уточнять отказались. Детали по иску тоже не раскрыли из-за того, что процесс проходил в закрытом режиме и касался несовершеннолетних детей.
Для бывших супругов это не первый судебный процесс.
Ранее суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному по некому жилищному спору. Он признал актера утратившим право пользования квартирой. О какой конкретно недвижимости шла речь, неизвестно.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после почти десяти лет брака, но продолжили воспитывать двух общих детей: сына Тимофея и дочь Мию.
В прошлом году звезда "Мажора" женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. Весной этого года у пары родился сын.
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