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В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы
В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы - РИА Новости, 15.12.2023
В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды, нападавшей на букмекерские конторы и лотерейные клубы, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:45
2023-12-15T15:45
2023-12-15T15:45
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды, нападавшей на букмекерские конторы и лотерейные клубы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кабардино-Балкарской республики 36-летнего Амира Одижева. Суд приговорил Одижева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с апреля по август 2012 года Одижев входил в состав банды, участники которой совершали разбойные нападения на букмекерские конторы и лотерейные клубы Москвы. Они угрожали оружием сотрудникам и посетителям, применяли к ним физическое насилие и похищали деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, а также системы видеонаблюдения и средства клубов. Одижев лично участвовал в одном разбойном нападении. В 2014 году четверо участников банды осуждены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Одижева было выделено в отдельное производство в связи с его нахождением в розыске, он был задержан в октябре 2022 года. Одижев обвинялся в бандитизме и разбое с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище организованной группой. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231215/khischenie-1915994553.html
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы
Мосгорсуд приговорил к 12 годам члена банды налетчиков на букмекерские конторы
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды, нападавшей на букмекерские конторы и лотерейные клубы, сообщает пресс-служба
столичной прокуратуры.
"Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кабардино-Балкарской республики 36-летнего Амира Одижева. Суд приговорил Одижева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, с апреля по август 2012 года Одижев входил в состав банды, участники которой совершали разбойные нападения на букмекерские конторы и лотерейные клубы Москвы. Они угрожали оружием сотрудникам и посетителям, применяли к ним физическое насилие и похищали деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, а также системы видеонаблюдения и средства клубов. Одижев лично участвовал в одном разбойном нападении.
В 2014 году четверо участников банды осуждены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Одижева было выделено в отдельное производство в связи с его нахождением в розыске, он был задержан в октябре 2022 года.
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Одижев обвинялся в бандитизме и разбое с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище организованной группой.
Приговор в законную силу не вступил.
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