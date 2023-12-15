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В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы - РИА Новости, 15.12.2023
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15:45 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/prigovor-1916053549.html
В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы
В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы - РИА Новости, 15.12.2023
В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды, нападавшей на букмекерские конторы и лотерейные клубы, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:45
2023-12-15T15:45
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды, нападавшей на букмекерские конторы и лотерейные клубы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кабардино-Балкарской республики 36-летнего Амира Одижева. Суд приговорил Одижева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с апреля по август 2012 года Одижев входил в состав банды, участники которой совершали разбойные нападения на букмекерские конторы и лотерейные клубы Москвы. Они угрожали оружием сотрудникам и посетителям, применяли к ним физическое насилие и похищали деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, а также системы видеонаблюдения и средства клубов. Одижев лично участвовал в одном разбойном нападении. В 2014 году четверо участников банды осуждены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Одижева было выделено в отдельное производство в связи с его нахождением в розыске, он был задержан в октябре 2022 года. Одижев обвинялся в бандитизме и разбое с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище организованной группой. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231215/khischenie-1915994553.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
В Москве вынесли приговор члену банды налетчиков на букмекерские конторы

Мосгорсуд приговорил к 12 годам члена банды налетчиков на букмекерские конторы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды, нападавшей на букмекерские конторы и лотерейные клубы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кабардино-Балкарской республики 36-летнего Амира Одижева. Суд приговорил Одижева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29
Вчера, 12:57
Как было установлено в суде, с апреля по август 2012 года Одижев входил в состав банды, участники которой совершали разбойные нападения на букмекерские конторы и лотерейные клубы Москвы. Они угрожали оружием сотрудникам и посетителям, применяли к ним физическое насилие и похищали деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, а также системы видеонаблюдения и средства клубов. Одижев лично участвовал в одном разбойном нападении.
В 2014 году четверо участников банды осуждены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Одижева было выделено в отдельное производство в связи с его нахождением в розыске, он был задержан в октябре 2022 года.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Анапе вынесли приговор мужчине, открывшему огонь после поминок
12 декабря, 12:49
Одижев обвинялся в бандитизме и разбое с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище организованной группой.
Приговор в законную силу не вступил.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Челябинской области вынесли приговор мужчине, ранившему конвоиров в суде
12 декабря, 11:36
 
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