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Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней - РИА Новости, 15.12.2023
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12:10 15.12.2023 (обновлено: 12:11 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/pozhar-1915981420.html
Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней
Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней - РИА Новости, 15.12.2023
Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней
Кошка по кличке Страшила спасла жителей трехэтажного дома в нижегородском селе во время пожара, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.12.2023
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происшествия
городище
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Кошка по кличке Страшила спасла жителей трехэтажного дома в нижегородском селе во время пожара, сообщает региональное управление МЧС. "Трехэтажный жилой дом загорелся в селе Городище. Запах едкого дыма почувствовала кошка Страшила. Она разбудила хозяина. Насторожившись от неожиданного поведения питомца, он пошел проверять квартиру и вышел в подъезд. Из соседней двери валил густой дым, сама дверь была горячей. Мужчина тут же позвонил в МЧС России и стал обходить соседей. Так кошке удалось спасти своего друга и еще 5 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сгоревшей квартире сотрудники МЧС обнаружили трех человек без чувств. Они погибли.
https://ria.ru/20231215/mchs-1915947102.html
городище
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происшествия, городище, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
Происшествия, Городище, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье
Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней

Кошка Страшила не дала пожару в нижегородском доме унести больше трех жизней

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Кошка по кличке Страшила спасла жителей трехэтажного дома в нижегородском селе во время пожара, сообщает региональное управление МЧС.
«
"Трехэтажный жилой дом загорелся в селе Городище. Запах едкого дыма почувствовала кошка Страшила. Она разбудила хозяина. Насторожившись от неожиданного поведения питомца, он пошел проверять квартиру и вышел в подъезд. Из соседней двери валил густой дым, сама дверь была горячей. Мужчина тут же позвонил в МЧС России и стал обходить соседей. Так кошке удалось спасти своего друга и еще 5 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сгоревшей квартире сотрудники МЧС обнаружили трех человек без чувств. Они погибли.
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ПроисшествияГородищеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жилье
 
 
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