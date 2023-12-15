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Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней
Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней - РИА Новости, 15.12.2023
Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней
Кошка по кличке Страшила спасла жителей трехэтажного дома в нижегородском селе во время пожара, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:10
2023-12-15T12:10
2023-12-15T12:11
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Кошка по кличке Страшила спасла жителей трехэтажного дома в нижегородском селе во время пожара, сообщает региональное управление МЧС. "Трехэтажный жилой дом загорелся в селе Городище. Запах едкого дыма почувствовала кошка Страшила. Она разбудила хозяина. Насторожившись от неожиданного поведения питомца, он пошел проверять квартиру и вышел в подъезд. Из соседней двери валил густой дым, сама дверь была горячей. Мужчина тут же позвонил в МЧС России и стал обходить соседей. Так кошке удалось спасти своего друга и еще 5 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сгоревшей квартире сотрудники МЧС обнаружили трех человек без чувств. Они погибли.
https://ria.ru/20231215/mchs-1915947102.html
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происшествия, городище, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
Происшествия, Городище, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье
Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней
Кошка Страшила не дала пожару в нижегородском доме унести больше трех жизней