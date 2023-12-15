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В Свердловской области потушили пожар на кровле производственного цеха
В Свердловской области потушили пожар на кровле производственного цеха - РИА Новости, 15.12.2023
В Свердловской области потушили пожар на кровле производственного цеха
Спасатели потушили пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:19
2023-12-15T09:19
2023-12-15T10:06
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа поступило в 4.14 мск. По информации регионального главка МЧС, загорелась кровля производственного цеха на площади 1 тысячи квадратных метров, из здания эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Позже в МЧС РФ сообщали, что площадь пожара увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров. В 07.52 мск пожар был локализован. "В Свердловской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231214/pozhar-1915677045.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области потушили пожар на кровле производственного цеха
В Свердловской области спасатели потушили пожар на кровле производственного цеха