https://ria.ru/20231215/pozhar-1915942443.html

В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке

В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке - РИА Новости, 15.12.2023

В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке

Кровля производственного цеха загорелась в поселке Бобровский в Свердловской области на 1 тысяче квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T06:32

2023-12-15T06:32

2023-12-15T06:32

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Кровля производственного цеха загорелась в поселке Бобровский в Свердловской области на 1 тысяче квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. "В 6.14 (4.14 мск) поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа. По оперативной информации, на площади 1 тысячи квадратных метров горит кровля производственного цеха", - говорится в сообщении.Уточняется, что из здания эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 29 человек личного состава и 11 единиц спецтехники, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231214/pal-1915669809.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)