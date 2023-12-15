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В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке - РИА Новости, 15.12.2023
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06:32 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/pozhar-1915942443.html
В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке
В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке - РИА Новости, 15.12.2023
В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке
Кровля производственного цеха загорелась в поселке Бобровский в Свердловской области на 1 тысяче квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T06:32
2023-12-15T06:32
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Кровля производственного цеха загорелась в поселке Бобровский в Свердловской области на 1 тысяче квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. &quot;В 6.14 (4.14 мск) поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа. По оперативной информации, на площади 1 тысячи квадратных метров горит кровля производственного цеха&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что из здания эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 29 человек личного состава и 11 единиц спецтехники, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231214/pal-1915669809.html
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке

МЧС: в Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Кровля производственного цеха загорелась в поселке Бобровский в Свердловской области на 1 тысяче квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
«

"В 6.14 (4.14 мск) поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа. По оперативной информации, на площади 1 тысячи квадратных метров горит кровля производственного цеха", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что из здания эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 29 человек личного состава и 11 единиц спецтехники, добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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