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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.12.2023
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, потери Киева... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:50
2023-12-15T14:50
2023-12-15T14:54
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, потери Киева составили до 335 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 декабря.Кроме того, как рассказали в Минобороны, ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки в Запорожской области."Потери противника на данном направлении составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 335 солдат на Запорожском направлении
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, потери Киева составили до 335 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 декабря.
Кроме того, как рассказали в Минобороны, ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки в Запорожской области
.
"Потери противника на данном направлении составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине