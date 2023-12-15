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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.12.2023

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, потери Киева... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:50

2023-12-15T14:50

2023-12-15T14:54

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили восемь атак украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, потери Киева составили до 335 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 декабря.Кроме того, как рассказали в Минобороны, ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки в Запорожской области."Потери противника на данном направлении составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины