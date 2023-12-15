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Володин пообещал выполнить федеральное послание президента
Володин пообещал выполнить федеральное послание президента - РИА Новости, 15.12.2023
Володин пообещал выполнить федеральное послание президента
Послание Федеральному Собранию будет исполнено на 100% уже в начале 2024 года, на данный момент оно исполнено на 90%, заявил на встрече лидеров фракций с... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:22
2023-12-15T22:22
2023-12-15T22:33
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Послание Федеральному Собранию будет исполнено на 100% уже в начале 2024 года, на данный момент оно исполнено на 90%, заявил на встрече лидеров фракций с президентом России Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин."Среди наших приоритетов - законодательное обеспечение послания президента Федеральному Собранию. Мы сегодня перед вами отчитываемся, для нас это приоритет в работе. Мы в постоянном режиме мониторим реализацию послания, на сегодняшний день - исполнение 90%. В этой части принято 67 законов, пять законопроектов находятся на рассмотрении и готовятся ко второму чтению и два закона мы ожидаем от правительства, пока они не внесены. Но надеемся, что уже в начале следующего года мы выйдем на стопроцентное законодательное обеспечение послания президента Федеральному Собранию", - сказал Володин.
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7 495 645-6601
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россия
Володин пообещал выполнить федеральное послание президента
Володин пообещал выполнить послание Федеральному Собранию уже в начале 2024 года
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Послание Федеральному Собранию будет исполнено на 100% уже в начале 2024 года, на данный момент оно исполнено на 90%, заявил на встрече лидеров фракций с президентом России Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Среди наших приоритетов - законодательное обеспечение послания президента Федеральному Собранию. Мы сегодня перед вами отчитываемся, для нас это приоритет в работе. Мы в постоянном режиме мониторим реализацию послания, на сегодняшний день - исполнение 90%. В этой части принято 67 законов, пять законопроектов находятся на рассмотрении и готовятся ко второму чтению и два закона мы ожидаем от правительства, пока они не внесены. Но надеемся, что уже в начале следующего года мы выйдем на стопроцентное законодательное обеспечение послания президента Федеральному Собранию", - сказал Володин.
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