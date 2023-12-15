https://ria.ru/20231215/pomosch-1916037490.html

Власти Калининградской области передали в зону СВО тепловизоры и дроны

Власти Калининградской области передали в зону СВО тепловизоры и дроны - РИА Новости, 15.12.2023

Власти Калининградской области передали в зону СВО тепловизоры и дроны

Тепловизоры, дроны, радиостанции и инструменты передали власти Калининградской области в зону СВО, сообщает губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:59

2023-12-15T14:59

2023-12-15T14:59

надежные люди

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Тепловизоры, дроны, радиостанции и инструменты передали власти Калининградской области в зону СВО, сообщает губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. "Продолжаем поддерживать наших бойцов в зоне СВО. В очередной поставке - тепловизоры, радиостанции, дроны, рации и инструменты. Помощь доставлена калининградским военнослужащим в 24 и 26 полки, 17 артиллерийскую бригаду, морпехам из 336-й гвардейской бригады и "Ночным Волкам" в 15 интернациональную бригаду", - написал губернатор.

https://ria.ru/20231212/banya-1915263209.html

калининградская область

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калининградская область, антон алиханов