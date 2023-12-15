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Власти Калининградской области передали в зону СВО тепловизоры и дроны - РИА Новости, 15.12.2023
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Надежные люди
 
14:59 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/pomosch-1916037490.html
Власти Калининградской области передали в зону СВО тепловизоры и дроны
Власти Калининградской области передали в зону СВО тепловизоры и дроны - РИА Новости, 15.12.2023
Власти Калининградской области передали в зону СВО тепловизоры и дроны
Тепловизоры, дроны, радиостанции и инструменты передали власти Калининградской области в зону СВО, сообщает губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:59
2023-12-15T14:59
надежные люди
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Тепловизоры, дроны, радиостанции и инструменты передали власти Калининградской области в зону СВО, сообщает губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. "Продолжаем поддерживать наших бойцов в зоне СВО. В очередной поставке - тепловизоры, радиостанции, дроны, рации и инструменты. Помощь доставлена калининградским военнослужащим в 24 и 26 полки, 17 артиллерийскую бригаду, морпехам из 336-й гвардейской бригады и "Ночным Волкам" в 15 интернациональную бригаду", - написал губернатор.
https://ria.ru/20231212/banya-1915263209.html
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калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов

Власти Калининградской области передали в зону СВО тепловизоры и дроны

© Фото : губернатор Калининградской области Алиханов/TelegramТепловизоры, дроны и рации передали власти Калининградской области в зону СВО
Тепловизоры, дроны и рации передали власти Калининградской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : губернатор Калининградской области Алиханов/Telegram
Тепловизоры, дроны и рации передали власти Калининградской области в зону СВО
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Тепловизоры, дроны, радиостанции и инструменты передали власти Калининградской области в зону СВО, сообщает губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
"Продолжаем поддерживать наших бойцов в зоне СВО. В очередной поставке - тепловизоры, радиостанции, дроны, рации и инструменты. Помощь доставлена калининградским военнослужащим в 24 и 26 полки, 17 артиллерийскую бригаду, морпехам из 336-й гвардейской бригады и "Ночным Волкам" в 15 интернациональную бригаду", - написал губернатор.
Мобильная баня для бойцов в зоне СВО от Народного фронта - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Орловский Народный фронт передал мобильную баню бойцам в зоне СВО
12 декабря, 11:59
 
Надежные людиКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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