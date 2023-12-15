https://ria.ru/20231215/polsha-1915943810.html

"Они это знают": в Польше сделали резкое заявление об Украине

"Они это знают": в Польше сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 15.12.2023

"Они это знают": в Польше сделали резкое заявление об Украине

Национальные интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно, об этом написал обозреватель польского журнала Mysl Polska Анджей Шлензак,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T07:12

2023-12-15T07:12

2023-12-15T07:12

в мире

польша

украина

евросоюз

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальные интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно, об этом написал обозреватель польского журнала Mysl Polska Анджей Шлензак, комментируя заявление группы советников Подкарпатского воеводства по поводу протеста перевозчиков на польско-украинской границе.Ранее воеводство призвало все компетентные учреждения принять меры для достижения результата, "выгодного всем"."Заявление не содержит решительной поддержки протеста польских транспортников и фермеров <…>. Невозможно, чтобы "все" были счастливы. Либо побеждают польские национальные интересы, либо побеждают украинские", — написал Шлензак.По словам обозревателя, протесты польских перевозчиков являются прекрасным примером того, в чем именно заключаются интересы Польши, и как украинцы, польское правительство и ЕС ими пренебрегают."Евросоюз ввел правила, которые дают привилегии украинским транспортным компаниям и дискриминируют польские. Под угрозой находятся интересы важного сектора польской экономики", — говорится в публикации.Шлензак отметил, что если бы украинцы подчинялись требованиям, которые соблюдают польские водители, то "они бы проиграли, и они это знают". По его словам, украинский интерес в этом конфликте основан на желании сохранить привилегированное положение, гарантированное ЕС, и которого нет у польской стороны."Независимость и суверенитет (Польши. — Прим. ред.), а точнее их жалкие остатки, теряются именно сейчас на украинско-польской границе", — заключил Шлензак.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231214/polsha-1915869025.html

https://ria.ru/20231213/vstrecha-1915641438.html

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в мире, польша, украина, евросоюз