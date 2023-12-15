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Стало известно, какие округа МО чаще выбирают на торгах для постройки дома - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
17:55 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/podmoskove-1916085890.html
Стало известно, какие округа МО чаще выбирают на торгах для постройки дома
Стало известно, какие округа МО чаще выбирают на торгах для постройки дома - РИА Новости, 15.12.2023
Стало известно, какие округа МО чаще выбирают на торгах для постройки дома
В Подмосковье на торгах чаще выбирают для строительства частного дома участки в Жуковском, Балашихе и Долгопрудном, сообщает пресс-служба комитета по... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:55
2023-12-15T17:55
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Подмосковье на торгах чаще выбирают для строительства частного дома участки в Жуковском, Балашихе и Долгопрудном, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона. В 2022 году свыше 2 тысяч человек получили землю для строительства частного дома через земельно-имущественные торги, организованные комитетом по конкурентной политике Подмосковья. В текущем году ожидается увеличение этого числа на 25%. В пресс-службе отметили, что второй год подряд на торгах фиксируется высокий спрос на земельные участки в Жуковском. Там среднее количество участников на один лот составляет 30 человек. Кроме того, высокий показатель отмечается в Балашихе и Долгопрудном – 17 человек на один лот, а в муниципальных образованиях: Ленинский, Лобня, Люберцы, Мытищи и Подольск – от восьми до десяти участников. Как отметила министр правительства региона по конкурентной политике Елена Волкова, востребованность земли под строительство дома растет по нескольким причинам. Прежде всего по стоимости небольшой столичной квартиры можно взять участок в Подмосковье и построить на нем частный дом в пределах 120 квадратных метров, что будет соразмерно по вложениям. "Кроме того, государство активно поддерживает развитие индивидуального жилищного строительства, предлагая различные программы льготной ипотеки, что делает строительство собственного дома более доступным для широкого круга населения", - сказала Волкова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что интерес к участкам в Московской области отличается в зависимости от расположения, близости к Москве, социальной инфраструктуры и благоприятной экологической обстановки. Все большее количество людей выбирают жизнь в экологически чистых районах, предпочитая их промышленным зонам и большим мегаполисам. Это способствует росту спроса на земли в пригородных зонах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Стало известно, какие округа МО чаще выбирают на торгах для постройки дома

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтроящийся дом в Московской области
Строящийся дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Строящийся дом в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Подмосковье на торгах чаще выбирают для строительства частного дома участки в Жуковском, Балашихе и Долгопрудном, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.
В 2022 году свыше 2 тысяч человек получили землю для строительства частного дома через земельно-имущественные торги, организованные комитетом по конкурентной политике Подмосковья. В текущем году ожидается увеличение этого числа на 25%.
В пресс-службе отметили, что второй год подряд на торгах фиксируется высокий спрос на земельные участки в Жуковском. Там среднее количество участников на один лот составляет 30 человек. Кроме того, высокий показатель отмечается в Балашихе и Долгопрудном – 17 человек на один лот, а в муниципальных образованиях: Ленинский, Лобня, Люберцы, Мытищи и Подольск – от восьми до десяти участников.
Как отметила министр правительства региона по конкурентной политике Елена Волкова, востребованность земли под строительство дома растет по нескольким причинам. Прежде всего по стоимости небольшой столичной квартиры можно взять участок в Подмосковье и построить на нем частный дом в пределах 120 квадратных метров, что будет соразмерно по вложениям.
"Кроме того, государство активно поддерживает развитие индивидуального жилищного строительства, предлагая различные программы льготной ипотеки, что делает строительство собственного дома более доступным для широкого круга населения", - сказала Волкова, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что интерес к участкам в Московской области отличается в зависимости от расположения, близости к Москве, социальной инфраструктуры и благоприятной экологической обстановки. Все большее количество людей выбирают жизнь в экологически чистых районах, предпочитая их промышленным зонам и большим мегаполисам. Это способствует росту спроса на земли в пригородных зонах.
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