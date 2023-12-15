https://ria.ru/20231215/pisateli-1916060743.html
Медведев назвал высказывания эмигрировавших писателей "запределом"
Медведев назвал высказывания эмигрировавших писателей "запределом" - РИА Новости, 15.12.2023
Медведев назвал высказывания эмигрировавших писателей "запределом"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал высказывания российских писателей, уехавших за границу, запределом, что за гранью добра и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:13
2023-12-15T16:13
2023-12-15T16:13
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал высказывания российских писателей, уехавших за границу, запределом, что за гранью добра и зла, а самым страшным наказанием для них назвал потерю денег от продаж в России. Ранее издательство АСТ сообщило, что книги российских писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний. Сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" также приостановила продажи книг двух писателей. Ранее оба писателя эмигрировали из России и публично высказывались против СВО. Кроме того, в разговорах с пранкерами Вованом и Лексусом Быков* признался, что ему обидно за убийства россиян, но претензий к Украине он не имеет, а Акунин призвал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии". "Всё-таки некоторые свалившие за кордон наши "литературные классики", выражаясь словами Михаила Булгакова, "самая гнусная мразь". Ну ладно, очень не любят "политический режим", выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам – это, знаете ли, совсем "запредел", это за гранью добра и зла", - написал Медведев. "При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников. Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла. Жаль, что не сделали этого раньше, о чём мне довелось писать ещё год назад. Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском", - добавил Медведев. Он добавил, что эти авторы смогут вернуться "только в том случае, если наши люди сотрут историческую память и предадут погибших за неё воинов", чего, по мнению Медведева, не будет никогда. "Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть", - написал он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230707/akunin-1882793205.html
https://ria.ru/20231009/bykov-1901543025.html
https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838148205.html
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РИА Новости
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новости культуры, россия, дмитрий медведев, борис акунин, дмитрий быков
Культура, Новости культуры, Россия, Дмитрий Медведев, Борис Акунин, Дмитрий Быков
Медведев назвал высказывания эмигрировавших писателей "запределом"
Медведев: самым страшным наказанием для писателей-эмигрантов будет потеря денег
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
назвал высказывания российских писателей, уехавших за границу, запределом, что за гранью добра и зла, а самым страшным наказанием для них назвал потерю денег от продаж в России.
Ранее издательство АСТ сообщило, что книги российских писателей Бориса Акунина
и Дмитрия Быкова
* не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний. Сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" также приостановила продажи книг двух писателей.
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Ранее оба писателя эмигрировали из России и публично высказывались против СВО. Кроме того, в разговорах с пранкерами Вованом и Лексусом Быков* признался, что ему обидно за убийства россиян, но претензий к Украине
он не имеет, а Акунин призвал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".
"Всё-таки некоторые свалившие за кордон наши "литературные классики", выражаясь словами Михаила Булгакова
, "самая гнусная мразь". Ну ладно, очень не любят "политический режим", выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам – это, знаете ли, совсем "запредел", это за гранью добра и зла", - написал Медведев.
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России
"При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников. Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла. Жаль, что не сделали этого раньше, о чём мне довелось писать ещё год назад. Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском", - добавил Медведев.
Он добавил, что эти авторы смогут вернуться "только в том случае, если наши люди сотрут историческую память и предадут погибших за неё воинов", чего, по мнению Медведева, не будет никогда. "Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть", - написал он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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