https://ria.ru/20231215/peskov-1916078827.html

Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков

Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023

Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к переговорам с США, но на своих условиях, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:23

2023-12-15T17:23

2023-12-15T17:48

в мире

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к переговорам с США, но на своих условиях, сообщает телеканал NBC."Он (Песков) заявил, что Россия открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.

https://ria.ru/20231215/ssha-1916083459.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дмитрий песков