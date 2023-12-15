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Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023
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17:23 15.12.2023 (обновлено: 17:48 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/peskov-1916078827.html
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к переговорам с США, но на своих условиях, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:23
2023-12-15T17:48
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к переговорам с США, но на своих условиях, сообщает телеканал NBC."Он (Песков) заявил, что Россия открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.
https://ria.ru/20231215/ssha-1916083459.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков

Песков: РФ готова к переговорам с США, но на своих условиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к переговорам с США, но на своих условиях, сообщает телеканал NBC.
«
"Он (Песков) заявил, что Россия открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине
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