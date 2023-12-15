https://ria.ru/20231215/peskov-1916078827.html
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2023
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к переговорам с США, но на своих условиях, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:23
2023-12-15T17:23
2023-12-15T17:48
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к переговорам с США, но на своих условиях, сообщает телеканал NBC."Он (Песков) заявил, что Россия открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
Россия готова к переговорам с США, но на своих условиях, заявил Песков
Песков: РФ готова к переговорам с США, но на своих условиях