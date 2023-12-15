https://ria.ru/20231215/patriarkh-1916118513.html
МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла - РИА Новости, 15.12.2023
МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:24
2023-12-15T21:24
2023-12-15T21:27
религия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства. В начале ноября киевские власти, известные гонениями в отношении православной церкви, сообщали о заочном предъявлении обвинения патриарху Кириллу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, однако о розыске патриарха не сообщалось. Согласно базе данных украинского МВД, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины и числится в розыске с 11 ноября, информация в карточке обновлена 15 декабря. Указана также мера пресечения - содержание под стражей. В карточке разыскиваемого прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев. Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Этот собор прошел в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании (район Киева, поэтому прошедший собор называют "Феофаниевским"). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины, обращаясь к ним с посланиями. Патриарх указывал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих. Патриарх Кирилл также призывал защитить арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), указывая, что арест может привести к его смерти, и называл абсурдными обвинения киевского режима в адрес митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговоренного к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, которому ставили в вину якобы оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола.
https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, украина, россия, киев
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московский Патриархат, Украина, Россия, Киев
МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.
В начале ноября киевские власти, известные гонениями в отношении православной церкви, сообщали о заочном предъявлении обвинения патриарху Кириллу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, однако о розыске патриарха не сообщалось.
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Согласно базе данных украинского МВД, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины и числится в розыске с 11 ноября, информация в карточке обновлена 15 декабря. Указана также мера пресечения - содержание под стражей. В карточке разыскиваемого прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев.
Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России
, однако ни к каким последствиям это не привело.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата
. Этот собор прошел в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании (район Киева
, поэтому прошедший собор называют "Феофаниевским").
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины, обращаясь к ним с посланиями. Патриарх указывал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих.
Патриарх Кирилл
также призывал защитить арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), указывая, что арест может привести к его смерти, и называл абсурдными обвинения киевского режима в адрес митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговоренного к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, которому ставили в вину якобы оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола.
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