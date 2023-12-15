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Минздрав рассказал о детях, отравившихся газом в Ульяновской области - РИА Новости, 15.12.2023
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12:27 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915984193.html
Минздрав рассказал о детях, отравившихся газом в Ульяновской области
Минздрав рассказал о детях, отравившихся газом в Ульяновской области - РИА Новости, 15.12.2023
Минздрав рассказал о детях, отравившихся газом в Ульяновской области
Один из детей после отравления угарным газом в Ульяновской области находится в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом, двое - в состоянии средней... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:27
2023-12-15T12:27
происшествия
ульяновская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один из детей после отравления угарным газом в Ульяновской области находится в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом, двое - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Утром 15 декабря в квартирах дома на улице Пионерской в поселке Цильна были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Причиной их смерти, предварительно, стало отравление угарным газом. Также госпитализированы несколько жителей дома, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. "В Ульяновской области от отравления угарным газом погибли 2 человека, еще 7 человек пострадали, среди них 4 детей. Один из детей в крайне тяжелом, один - в тяжелом, двое - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении. Состояние взрослых врачи оценивают как тяжелое и средней тяжести, уточнили в пресс-службе. Все пострадавшие госпитализированы, им будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231124/otravlenie-1911744593.html
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происшествия, ульяновская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Ульяновская область, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о детях, отравившихся газом в Ульяновской области

Состояние одного ребенка, отравившегося газом в поселке Цильна, крайне тяжелое

© Фото : СК РФ по Ульяновской области Сотрудник СК РФ на месте, где произошло отравления угарным газом в поселке Цильна Ульяновской области
Сотрудник СК РФ на месте, где произошло отравления угарным газом в поселке Цильна Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : СК РФ по Ульяновской области
Сотрудник СК РФ на месте, где произошло отравления угарным газом в поселке Цильна Ульяновской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один из детей после отравления угарным газом в Ульяновской области находится в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом, двое - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Утром 15 декабря в квартирах дома на улице Пионерской в поселке Цильна были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Причиной их смерти, предварительно, стало отравление угарным газом. Также госпитализированы несколько жителей дома, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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"В Ульяновской области от отравления угарным газом погибли 2 человека, еще 7 человек пострадали, среди них 4 детей. Один из детей в крайне тяжелом, один - в тяжелом, двое - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Состояние взрослых врачи оценивают как тяжелое и средней тяжести, уточнили в пресс-службе.
Все пострадавшие госпитализированы, им будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России, отметили в министерстве.
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ПроисшествияУльяновская областьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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