https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915977659.html

В Ульяновской области два человека погибли от отравления угарным газом

В Ульяновской области два человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 15.12.2023

В Ульяновской области два человека погибли от отравления угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек из-за отравления угарным газом в доме в поселке Цильна Ульяновской области, сообщила на сайте... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:50

2023-12-15T11:50

2023-12-15T11:50

происшествия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек из-за отравления угарным газом в доме в поселке Цильна Ульяновской области, сообщила на сайте пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Утром 15 декабря в квартирах дома на улице Пионерской в поселке Цильна были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Причиной их смерти, предварительно, стало отравление угарным газом. Также госпитализированы несколько жителей дома, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что погибли двое, пострадали еще шестеро, включая троих детей. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух жителей Цильнинского района в результате отравления газом (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований", - говорится в сообщении СК. Собственную проверку по факту происшествия проводит прокуратура Цильнинского района. Она изучит работу сотрудников организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также контролирующих органов, которые должны были своевременно следить за соблюдением требований техники безопасности, сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911463637.html

https://ria.ru/20231118/otravlenie-1910280031.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)