В Кремле прокомментировали решение Финляндии о размещении американских баз
Песков: РФ сожалеет о решении Финляндии подписать документы о размещении баз США
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Москве сожалеют о решении Финляндии подписать документы о размещении на своей территории военных баз США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение подписать с США так называемое Соглашение об оборонном сотрудничестве (Defense Cooperation Agreement, DCA). В четверг власти опубликовали текст DCA, согласно которому американские вооруженные силы получат доступ к 15 военным объектам Финляндии, включая военно-воздушные и военно-морские базы, места расположения гарнизонов, учебные полигоны, склады и казармы пограничной службы. DCA позволит американским войскам размещать на территории Финляндии оборонное оборудование, припасы и материалы, а также разрешит въезд и передвижение американских летательных аппаратов, судов и автотранспортных средств.
"Безусловно, приведет (к усилению напряженности с РФ - ред.). И мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас, действительно, с Финляндией были прекрасные отношения. И никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение друг друга и так далее. Поэтому, конечно, сейчас, когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО уже будет заходить внутрь Финляндии, для нас это будет представлять угрозу совершенно очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, приведет ли решение Финляндии подписать данный документ с США к усилению напряженности в ее отношениях с Россией.