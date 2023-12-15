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В Кремле прокомментировали решение Финляндии о размещении американских баз - РИА Новости, 15.12.2023
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13:33 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/otnosheniya-1916008757.html
В Кремле прокомментировали решение Финляндии о размещении американских баз
В Кремле прокомментировали решение Финляндии о размещении американских баз - РИА Новости, 15.12.2023
В Кремле прокомментировали решение Финляндии о размещении американских баз
В Москве сожалеют о решении Финляндии подписать документы о размещении на своей территории военных баз США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:33
2023-12-15T13:33
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Москве сожалеют о решении Финляндии подписать документы о размещении на своей территории военных баз США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение подписать с США так называемое Соглашение об оборонном сотрудничестве (Defense Cooperation Agreement, DCA). В четверг власти опубликовали текст DCA, согласно которому американские вооруженные силы получат доступ к 15 военным объектам Финляндии, включая военно-воздушные и военно-морские базы, места расположения гарнизонов, учебные полигоны, склады и казармы пограничной службы. DCA позволит американским войскам размещать на территории Финляндии оборонное оборудование, припасы и материалы, а также разрешит въезд и передвижение американских летательных аппаратов, судов и автотранспортных средств. "Безусловно, приведет (к усилению напряженности с РФ - ред.). И мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас, действительно, с Финляндией были прекрасные отношения. И никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение друг друга и так далее. Поэтому, конечно, сейчас, когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО уже будет заходить внутрь Финляндии, для нас это будет представлять угрозу совершенно очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, приведет ли решение Финляндии подписать данный документ с США к усилению напряженности в ее отношениях с Россией.
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финляндия, сша, нато, в мире
Финляндия, США, НАТО, В мире
В Кремле прокомментировали решение Финляндии о размещении американских баз

Песков: РФ сожалеет о решении Финляндии подписать документы о размещении баз США

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Москве сожалеют о решении Финляндии подписать документы о размещении на своей территории военных баз США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение подписать с США так называемое Соглашение об оборонном сотрудничестве (Defense Cooperation Agreement, DCA). В четверг власти опубликовали текст DCA, согласно которому американские вооруженные силы получат доступ к 15 военным объектам Финляндии, включая военно-воздушные и военно-морские базы, места расположения гарнизонов, учебные полигоны, склады и казармы пограничной службы. DCA позволит американским войскам размещать на территории Финляндии оборонное оборудование, припасы и материалы, а также разрешит въезд и передвижение американских летательных аппаратов, судов и автотранспортных средств.
"Безусловно, приведет (к усилению напряженности с РФ - ред.). И мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас, действительно, с Финляндией были прекрасные отношения. И никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение друг друга и так далее. Поэтому, конечно, сейчас, когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО уже будет заходить внутрь Финляндии, для нас это будет представлять угрозу совершенно очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, приведет ли решение Финляндии подписать данный документ с США к усилению напряженности в ее отношениях с Россией.
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