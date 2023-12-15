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Опрос выявил число украинцев, готовых на территориальные уступки - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 15.12.2023 (обновлено: 15:28 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/opros-1916048083.html
Опрос выявил число украинцев, готовых на территориальные уступки
Опрос выявил число украинцев, готовых на территориальные уступки - РИА Новости, 15.12.2023
Опрос выявил число украинцев, готовых на территориальные уступки
Число граждан Украины, выступающих за территориальные уступки в пользу России для достижения мирных переговоров, с мая текущего года выросло на 9% до 19%,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:27
2023-12-15T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
сергей шойгу
дмитрий кулеба
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Число граждан Украины, выступающих за территориальные уступки в пользу России для достижения мирных переговоров, с мая текущего года выросло на 9% до 19%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). "После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре. Вместе с этим есть тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок – с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте КМИС. По данным опроса, респонденты, поддерживающие территориальные уступки, действительно пессимистичнее в своих взглядах – среди них 22% считают, что Россия слишком сильна и даже надлежащая помощь Запада Украине не поможет. Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет. Всего опрошен 1031 респондент, проживающий на территории Украины. Погрешность не превышала 3,4%. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в октябре заявлял, что "неприятный разговор" ожидает тех, кто предложит ему обсудить тему территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, россия, украина, киев, сергей шойгу, дмитрий кулеба, владимир путин, вооруженные силы украины, кмис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, КМИС
Опрос выявил число украинцев, готовых на территориальные уступки

КМИС: до 19% украинцев выступают за территориальные уступки в пользу РФ

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники митинга в Киеве
Участники митинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Участники митинга в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Число граждан Украины, выступающих за территориальные уступки в пользу России для достижения мирных переговоров, с мая текущего года выросло на 9% до 19%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
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"После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре. Вместе с этим есть тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок – с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте КМИС.
По данным опроса, респонденты, поддерживающие территориальные уступки, действительно пессимистичнее в своих взглядах – среди них 22% считают, что Россия слишком сильна и даже надлежащая помощь Запада Украине не поможет.
Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет. Всего опрошен 1031 респондент, проживающий на территории Украины. Погрешность не превышала 3,4%.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в октябре заявлял, что "неприятный разговор" ожидает тех, кто предложит ему обсудить тему территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСергей ШойгуДмитрий КулебаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКМИС
 
 
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