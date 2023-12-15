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За два года в МО откроют еще три центра онкологической помощи

За два года в МО откроют еще три центра онкологической помощи - РИА Новости, 15.12.2023

За два года в МО откроют еще три центра онкологической помощи

В Подмосковье сейчас действуют 22 центра для помощи пациентам с онкозаболеваниями. До конца этого года на базе Ногинской и Ступинской больниц откроются еще два... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:04

2023-12-15T16:04

2023-12-15T16:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Подмосковье сейчас действуют 22 центра для помощи пациентам с онкозаболеваниями. До конца этого года на базе Ногинской и Ступинской больниц откроются еще два центра, а в следующем году – в Воскресенске. Такая информация была озвучена на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, которое провел председатель комитета Андрей Голубев, сообщил телеканал "360".В регионе каждый год выявляют около 28 тысяч случаев появления онкологических заболеваний."Отмечается рост выявления, это связано с тем, что качество диагностики улучшается. Это особенно важно, поскольку ранняя диагностика – главный фактор выживаемости пациента", – уточнил депутат.В настоящее время в Подмосковье на учете у онколога состоят более 214 тысяч пациентов. Они проходят лечение в центрах амбулаторной онкологической помощи. Также онкобольным оказывают помощь в 131 медучреждении области.В МО прошла серьезная модернизация системы онкологической помощи. В регионе организовали опорные стационары по онкохирургии, отделения по нозологической направленности, заработали отделения в МОНИКИ, а также разместили дополнительные 20 коек дневного стационара радиотерапии в Балашихе и в Люберцах.В следующем году в Подмосковье появится сеть эндоскопических и маммологических центров. Ожидание обследований и плановых госпитализаций занимает семь дней вместо 14, как это было ранее. Также за пять лет для медучреждений предоставили 790 единиц оборудования на сумму 3,6 миллиарда рублей.За этот год более 4,3 тысячи врачей прошли обучение. Это помогло чаще выявлять онкозаболеваний на ранних стадиях."Бесплатные онкоскрининги можно пройти при диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления, а также в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области, где регулярно и преимущественно по субботам проводятся Дни открытых дверей на раннее выявление онкологических заболеваний", – отметили в комитете.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)