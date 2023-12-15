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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:41

2023-12-15T13:41

2023-12-15T13:41

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 13:15 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, горловка, вооруженные силы украины