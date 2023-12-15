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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 15.12.2023
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в пятницу выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:02
2023-12-15T19:02
2023-12-15T19:02
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сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецк
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из натовской артиллерии