https://ria.ru/20231215/obrushenie-1916025741.html
В Тверской области обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса
В Тверской области обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса - РИА Новости, 15.12.2023
В Тверской области обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса
Купол физкультурно-оздоровительного комплекса обрушился в Нелидово Тверской области под тяжестью снега, один человек пострадал, сообщила на сайте пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:22
2023-12-15T14:22
2023-12-15T14:22
происшествия
игорь руденя
тверская область
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РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Купол физкультурно-оздоровительного комплекса обрушился в Нелидово Тверской области под тяжестью снега, один человек пострадал, сообщила на сайте пресс-служба правительства региона. "Пятнадцатого декабря в Нелидово под тяжестью снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса, который является муниципальной собственностью. Пострадал один человек, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. На сайте Нелидовского городского округа уточняется, что произошло повреждение надувного купола ФОКа. Легкие травмы получил руководитель СК "Старт". "В настоящее время выясняются обстоятельства данного происшествия. Ранее купол сооружения был очищен от снега. Руководство СК "Старт" выполняло все мероприятия по содержанию данного объекта. К сожалению, вчерашний снегопад нанес серьезный урон ФОКу", - приводятся в сообщении слова главы Нелидовского городского округа Дмитрия Лебедева. Пресс-служба правительства региона отмечает, что губернатор Игорь Руденя поручил областным министерству строительства и комитету по физической культуре и спорту обследовать на месте состояние объекта и доложить о возможности проведения восстановительных работ. Глава региона также поручил усилить контроль за своевременной очисткой от снега кровель учреждений культуры, спорта и других социально-значимых объектов. Уточняется, что ФОК в Нелидово был сдан в 2007 году. На его базе дислоцировалось футбольное отделение спортивной школы, где занимались 75 человек. В настоящее время юным футболистам предоставлено помещение спортивного зала спорткомплекса "Старт". Также в учреждении работали отделение настольного тенниса спортивной школы и секция большого тенниса Дома детского творчества. Они переведены в отдельно стоящий спортивный зал гимназии № 2 и спортивный зал школы №4.
https://ria.ru/20231215/sneg-1915966700.html
https://ria.ru/20231215/krysha-1915964897.html
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происшествия, игорь руденя, тверская область
Происшествия, Игорь Руденя, Тверская область
В Тверской области обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса
В Нелидово из-за снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости.
Купол физкультурно-оздоровительного комплекса обрушился в Нелидово Тверской области под тяжестью снега, один человек пострадал, сообщила на сайте
пресс-служба правительства региона.
"Пятнадцатого декабря в Нелидово под тяжестью снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса, который является муниципальной собственностью. Пострадал один человек, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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На сайте Нелидовского городского округа уточняется, что произошло повреждение надувного купола ФОКа. Легкие травмы получил руководитель СК
"Старт".
"В настоящее время выясняются обстоятельства данного происшествия. Ранее купол сооружения был очищен от снега. Руководство СК "Старт" выполняло все мероприятия по содержанию данного объекта. К сожалению, вчерашний снегопад нанес серьезный урон ФОКу", - приводятся в сообщении слова главы Нелидовского городского округа Дмитрия Лебедева.
Пресс-служба правительства региона отмечает, что губернатор Игорь Руденя
поручил областным министерству строительства и комитету по физической культуре и спорту обследовать на месте состояние объекта и доложить о возможности проведения восстановительных работ. Глава региона также поручил усилить контроль за своевременной очисткой от снега кровель учреждений культуры, спорта и других социально-значимых объектов.
Уточняется, что ФОК в Нелидово был сдан в 2007 году. На его базе дислоцировалось футбольное отделение спортивной школы, где занимались 75 человек. В настоящее время юным футболистам предоставлено помещение спортивного зала спорткомплекса "Старт". Также в учреждении работали отделение настольного тенниса спортивной школы и секция большого тенниса Дома детского творчества. Они переведены в отдельно стоящий спортивный зал гимназии № 2 и спортивный зал школы №4.
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