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Мэр Новосибирска уволил начальника городского департамента транспорта - РИА Новости, 15.12.2023
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06:26 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/novosibirsk-1915941986.html
Мэр Новосибирска уволил начальника городского департамента транспорта
Мэр Новосибирска уволил начальника городского департамента транспорта - РИА Новости, 15.12.2023
Мэр Новосибирска уволил начальника городского департамента транспорта
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении с 15 декабря начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T06:26
2023-12-15T06:26
политика
новосибирск
константин васильев
анатолий локоть
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НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении с 15 декабря начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, сообщается в Telegram-канале горадминистрации для СМИ. "Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константина Васильева с 15 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. Ранее депутаты Совета депутатов Новосибирска высказывали недовольство работой Васильева и рекомендовали мэру уволить начальника департамента, говоря о множестве претензий к транспортной сфере и содержанию дорог. На этой неделе сам градоначальник Локоть на аппаратном совещании раскритиковал Константина Васильева за плохую уборку дорог после снегопадов на прошлой неделе. На слова главы департамента о том, что за минувшие выходные более половины грейдеров временно вышли из строя из-за морозов, мэр заявил, что это "ваша вина" и потребовал принять все меры, чтобы привести в порядок городские дороги. Специалист в банковской сфере Константин Васильев был назначен на должность главы городского дептранса в октябре 2021 года. До этого он занимал руководящие должности в крупных банках и инвесткомпаниях, был руководителем представительства "Агентства по страхованию вкладов" в Сибирском федеральном округе.
https://ria.ru/20231206/skandal-1914114224.html
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политика, новосибирск, константин васильев, анатолий локоть
Политика, Новосибирск, Константин Васильев, Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска уволил начальника городского департамента транспорта

Мэр Новосибирска Локоть уволил начальника городского департамента транспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении с 15 декабря начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, сообщается в Telegram-канале горадминистрации для СМИ.
«
"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константина Васильева с 15 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Ранее депутаты Совета депутатов Новосибирска высказывали недовольство работой Васильева и рекомендовали мэру уволить начальника департамента, говоря о множестве претензий к транспортной сфере и содержанию дорог.
На этой неделе сам градоначальник Локоть на аппаратном совещании раскритиковал Константина Васильева за плохую уборку дорог после снегопадов на прошлой неделе. На слова главы департамента о том, что за минувшие выходные более половины грейдеров временно вышли из строя из-за морозов, мэр заявил, что это "ваша вина" и потребовал принять все меры, чтобы привести в порядок городские дороги.
Специалист в банковской сфере Константин Васильев был назначен на должность главы городского дептранса в октябре 2021 года. До этого он занимал руководящие должности в крупных банках и инвесткомпаниях, был руководителем представительства "Агентства по страхованию вкладов" в Сибирском федеральном округе.
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ПолитикаНовосибирскКонстантин ВасильевАнатолий Локоть
 
 
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