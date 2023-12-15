https://ria.ru/20231215/novorossiysk-1915948528.html

В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков

В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков - РИА Новости, 15.12.2023

В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков

Правоохранительные органы устанавливают личность водителя маршрутного автобуса, который напал на двух подростков в Новороссийске, сообщила пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:45

2023-12-15T08:45

2023-12-15T08:45

происшествия

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность водителя маршрутного автобуса, который напал на двух подростков в Новороссийске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. "При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.

https://ria.ru/20231208/arest-1914648234.html

новороссийск

краснодарский край

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новороссийск, краснодарский край