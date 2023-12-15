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В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков - РИА Новости, 15.12.2023
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08:45 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/novorossiysk-1915948528.html
В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков
В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков - РИА Новости, 15.12.2023
В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков
Правоохранительные органы устанавливают личность водителя маршрутного автобуса, который напал на двух подростков в Новороссийске, сообщила пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:45
2023-12-15T08:45
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность водителя маршрутного автобуса, который напал на двух подростков в Новороссийске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. "При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.
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происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков

В Новороссийске полиция ищет водителя маршрутки, который избил двух подростков

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность водителя маршрутного автобуса, который напал на двух подростков в Новороссийске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
"При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.
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ПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
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