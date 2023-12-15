https://ria.ru/20231215/nezhelatelnye-1915981283.html
Госдума запретила нежелательным в России лицам быть учредителями НКО
Госдума запретила нежелательным в России лицам быть учредителями НКО - РИА Новости, 15.12.2023
Госдума запретила нежелательным в России лицам быть учредителями НКО
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:09
2023-12-15T12:09
2023-12-15T12:10
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, не может быть учредителем или членом НКО. Законопроектом выносится "запрет быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, включенному в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации". Согласно принятым поправкам, учредители религиозных организаций не смогут свободно выходить из состава организаций, потому что это может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций. "Например, ранее законопроектом предусматривалось предоставление права учредителям религиозных организаций свободно выходить из состава таких организаций. Но после обсуждения с Правовым управлением Московской Патриархии мы приняли решение отказаться от такого положения, так как свободный выход из состава учредителей может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций", - рассказала автор поправок, депутат ГД Ольга Занко (ЕР) РИА Новости. Закон предусматривает, что в случае, если в автономной некоммерческой организации остался один учредитель, и он потерял связь с организацией, то в течение 3 месяцев одно из лиц, входящих в состав управления, может подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ и стать учредителем. Если никто за это время не подаст заявление, то организация ликвидируется.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, политика
Россия, Госдума РФ, Политика
Госдума запретила нежелательным в России лицам быть учредителями НКО
Госдума приняла законопроект о запрете нежелательным лицам учреждать НКО
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, не может быть учредителем или членом НКО.
Законопроектом выносится "запрет быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, включенному в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".
Согласно принятым поправкам, учредители религиозных организаций не смогут свободно выходить из состава организаций, потому что это может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций. "Например, ранее законопроектом предусматривалось предоставление права учредителям религиозных организаций свободно выходить из состава таких организаций. Но после обсуждения с Правовым управлением Московской Патриархии мы приняли решение отказаться от такого положения, так как свободный выход из состава учредителей может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций", - рассказала автор поправок, депутат ГД Ольга Занко (ЕР) РИА Новости.
Закон предусматривает, что в случае, если в автономной некоммерческой организации остался один учредитель, и он потерял связь с организацией, то в течение 3 месяцев одно из лиц, входящих в состав управления, может подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ и стать учредителем. Если никто за это время не подаст заявление, то организация ликвидируется.
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