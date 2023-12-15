https://ria.ru/20231215/nezhelatelnye-1915981283.html

Госдума запретила нежелательным в России лицам быть учредителями НКО

Госдума запретила нежелательным в России лицам быть учредителями НКО - РИА Новости, 15.12.2023

Госдума запретила нежелательным в России лицам быть учредителями НКО

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:09

2023-12-15T12:09

2023-12-15T12:10

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политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий, что лицо, включенное в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, не может быть учредителем или членом НКО. Законопроектом выносится "запрет быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, включенному в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации". Согласно принятым поправкам, учредители религиозных организаций не смогут свободно выходить из состава организаций, потому что это может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций. "Например, ранее законопроектом предусматривалось предоставление права учредителям религиозных организаций свободно выходить из состава таких организаций. Но после обсуждения с Правовым управлением Московской Патриархии мы приняли решение отказаться от такого положения, так как свободный выход из состава учредителей может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций", - рассказала автор поправок, депутат ГД Ольга Занко (ЕР) РИА Новости. Закон предусматривает, что в случае, если в автономной некоммерческой организации остался один учредитель, и он потерял связь с организацией, то в течение 3 месяцев одно из лиц, входящих в состав управления, может подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ и стать учредителем. Если никто за это время не подаст заявление, то организация ликвидируется.

https://ria.ru/20230621/wwf-1879605644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, политика