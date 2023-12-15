https://ria.ru/20231215/neft-1916059463.html

Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год

Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год - РИА Новости, 15.12.2023

Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год

Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:07

2023-12-15T16:07

2023-12-15T16:11

экономика

цены на нефть

китай

россия

александр новак

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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "Энергетическое сотрудничество между Россией и КНР развивается поступательно, сегодня оно находится на самом высоком уровне. И в общем торговом обороте, который уже перешагнул планку в 200 миллиардов долларов только за 11 месяцев этого года, сотрудничество в области энергетики составляет примерно одну треть от этой цифры", - заявил Новак. "У нас уже в этом году поставлено больше объемов за 10 месяцев, чем за прошлый год по нефти и нефтепродуктам в КНР, осуществляются поставки электроэнергии", - добавил российский вице-премьер.

https://ria.ru/20231206/neft-1914141039.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, китай, россия, александр новак