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Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год - РИА Новости, 15.12.2023
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16:07 15.12.2023 (обновлено: 16:11 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/neft-1916059463.html
Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год
Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год - РИА Новости, 15.12.2023
Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год
Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:07
2023-12-15T16:11
экономика
цены на нефть
китай
россия
александр новак
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "Энергетическое сотрудничество между Россией и КНР развивается поступательно, сегодня оно находится на самом высоком уровне. И в общем торговом обороте, который уже перешагнул планку в 200 миллиардов долларов только за 11 месяцев этого года, сотрудничество в области энергетики составляет примерно одну треть от этой цифры", - заявил Новак. "У нас уже в этом году поставлено больше объемов за 10 месяцев, чем за прошлый год по нефти и нефтепродуктам в КНР, осуществляются поставки электроэнергии", - добавил российский вице-премьер.
https://ria.ru/20231206/neft-1914141039.html
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экономика, цены на нефть, китай, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Александр Новак
Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год

Новак: РФ за 10 месяцев поставила КНР больше нефтепродуктов, чем за 2022 год

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
«
"Энергетическое сотрудничество между Россией и КНР развивается поступательно, сегодня оно находится на самом высоком уровне. И в общем торговом обороте, который уже перешагнул планку в 200 миллиардов долларов только за 11 месяцев этого года, сотрудничество в области энергетики составляет примерно одну треть от этой цифры", - заявил Новак.
"У нас уже в этом году поставлено больше объемов за 10 месяцев, чем за прошлый год по нефти и нефтепродуктам в КНР, осуществляются поставки электроэнергии", - добавил российский вице-премьер.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Нефтяные санкции против России провалились, пишут СМИ
6 декабря, 15:39
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияАлександр Новак
 
 
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