https://ria.ru/20231215/neft-1916059463.html
Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год
Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год - РИА Новости, 15.12.2023
Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год
Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:07
2023-12-15T16:07
2023-12-15T16:11
экономика
цены на нефть
китай
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_0:232:2744:1776_1920x0_80_0_0_5188cb5792f63de9d6204e586021f465.jpg
ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "Энергетическое сотрудничество между Россией и КНР развивается поступательно, сегодня оно находится на самом высоком уровне. И в общем торговом обороте, который уже перешагнул планку в 200 миллиардов долларов только за 11 месяцев этого года, сотрудничество в области энергетики составляет примерно одну треть от этой цифры", - заявил Новак. "У нас уже в этом году поставлено больше объемов за 10 месяцев, чем за прошлый год по нефти и нефтепродуктам в КНР, осуществляются поставки электроэнергии", - добавил российский вице-премьер.
https://ria.ru/20231206/neft-1914141039.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_526:214:2632:1794_1920x0_80_0_0_fc5c4a18ccd192d3f8a5410abe236441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, китай, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Александр Новак
Россия за десять месяцев поставила Китаю больше нефти, чем за 2022 год
Новак: РФ за 10 месяцев поставила КНР больше нефтепродуктов, чем за 2022 год