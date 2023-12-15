В России предложили новые вещества для лечения гриппа

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1), синтезировали ученые УрФУ в составе научной группы. По словам исследователей, новые соединения избирательно воздействуют на вирус и, предположительно, не оказывают побочных эффектов. Результаты представлены в Chemistry.В университете объяснили, что грипп вызывается вирусами типов А, В и С. Инфекция имеет склонность к мутациям, эпидемическому распространению, поражает все возрастные группы населения в различных географических условиях. Вирус гриппа типа А является наиболее распространенным и становится причиной ряда крупных пандемий.В связи с этим поиск новых противовирусных средств, в том числе препаратов прямого противовирусного действия на основе малых молекул, чрезвычайно актуален.Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и ИОС УрО РАН с коллегами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии микробиологии им. Пастера синтезировали новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1)."В результате первичного скрининга в отношении вируса гриппа А были найдены соединения, обладающие выраженной и высокой противовирусной активностью. Активное соединение может представлять интерес для продвижения в медицинскую практику в качестве противовирусного средства, если в нем эффективность по отношению к вирусу сочетается с низкой токсичностью для живого организма", – рассказала старший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ Светлана Котовская.Она добавила, что для оценки соотношения противовирусной активности лекарственного вещества по отношению к его токсичности для организма существует специальный показатель – индекс селективности. Чем выше значение данного индекса, тем активнее действующее вещество борется с вирусом, и тем меньше оно проявляет побочных эффектов."Некоторые из изученных нами соединений имеют индекс селективности от 40 до 188. Согласно методическим указаниям министерства здравоохранения России, вещество представляет интерес для его последующего изучения и продвижения в случае, если значение индекса селективности больше 10", – пояснила Котовская.Таким образом, найденные соединения представляют интерес для дальнейшего изучения на животных, а в случае положительных результатов – для последующего доклинического и клинического изучения с целью продвижения в медицинскую практику, подытожила специалист.Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (проект №075-15-2020-777).
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1), синтезировали ученые УрФУ в составе научной группы. По словам исследователей, новые соединения избирательно воздействуют на вирус и, предположительно, не оказывают побочных эффектов. Результаты представлены в Chemistry.
В университете объяснили, что грипп вызывается вирусами типов А, В и С. Инфекция имеет склонность к мутациям, эпидемическому распространению, поражает все возрастные группы населения в различных географических условиях. Вирус гриппа типа А является наиболее распространенным и становится причиной ряда крупных пандемий.
В связи с этим поиск новых противовирусных средств, в том числе препаратов прямого противовирусного действия на основе малых молекул, чрезвычайно актуален.
В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков
19 июня, 09:00
Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и ИОС УрО РАН с коллегами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии микробиологии им. Пастера синтезировали новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1).
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"В результате первичного скрининга в отношении вируса гриппа А были найдены соединения, обладающие выраженной и высокой противовирусной активностью. Активное соединение может представлять интерес для продвижения в медицинскую практику в качестве противовирусного средства, если в нем эффективность по отношению к вирусу сочетается с низкой токсичностью для живого организма", – рассказала старший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ Светлана Котовская.
Она добавила, что для оценки соотношения противовирусной активности лекарственного вещества по отношению к его токсичности для организма существует специальный показатель – индекс селективности. Чем выше значение данного индекса, тем активнее действующее вещество борется с вирусом, и тем меньше оно проявляет побочных эффектов.
"Некоторые из изученных нами соединений имеют индекс селективности от 40 до 188. Согласно методическим указаниям министерства здравоохранения России, вещество представляет интерес для его последующего изучения и продвижения в случае, если значение индекса селективности больше 10", – пояснила Котовская.
Таким образом, найденные соединения представляют интерес для дальнейшего изучения на животных, а в случае положительных результатов – для последующего доклинического и клинического изучения с целью продвижения в медицинскую практику, подытожила специалист.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (проект №075-15-2020-777).
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