https://ria.ru/20231215/nauka-1915980094.html

В России предложили новые вещества для лечения гриппа

В России предложили новые вещества для лечения гриппа - РИА Новости, 15.12.2023

В России предложили новые вещества для лечения гриппа

Новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1), синтезировали ученые УрФУ в составе научной... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:05

2023-12-15T12:05

2023-12-15T12:48

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1), синтезировали ученые УрФУ в составе научной группы. По словам исследователей, новые соединения избирательно воздействуют на вирус и, предположительно, не оказывают побочных эффектов. Результаты представлены в Chemistry.В университете объяснили, что грипп вызывается вирусами типов А, В и С. Инфекция имеет склонность к мутациям, эпидемическому распространению, поражает все возрастные группы населения в различных географических условиях. Вирус гриппа типа А является наиболее распространенным и становится причиной ряда крупных пандемий.В связи с этим поиск новых противовирусных средств, в том числе препаратов прямого противовирусного действия на основе малых молекул, чрезвычайно актуален.Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и ИОС УрО РАН с коллегами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии микробиологии им. Пастера синтезировали новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1)."В результате первичного скрининга в отношении вируса гриппа А были найдены соединения, обладающие выраженной и высокой противовирусной активностью. Активное соединение может представлять интерес для продвижения в медицинскую практику в качестве противовирусного средства, если в нем эффективность по отношению к вирусу сочетается с низкой токсичностью для живого организма", – рассказала старший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ Светлана Котовская.Она добавила, что для оценки соотношения противовирусной активности лекарственного вещества по отношению к его токсичности для организма существует специальный показатель – индекс селективности. Чем выше значение данного индекса, тем активнее действующее вещество борется с вирусом, и тем меньше оно проявляет побочных эффектов."Некоторые из изученных нами соединений имеют индекс селективности от 40 до 188. Согласно методическим указаниям министерства здравоохранения России, вещество представляет интерес для его последующего изучения и продвижения в случае, если значение индекса селективности больше 10", – пояснила Котовская.Таким образом, найденные соединения представляют интерес для дальнейшего изучения на животных, а в случае положительных результатов – для последующего доклинического и клинического изучения с целью продвижения в медицинскую практику, подытожила специалист.Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (проект №075-15-2020-777).

https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, здоровье - общество, медицина