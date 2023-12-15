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В России предложили новые вещества для лечения гриппа - РИА Новости, 15.12.2023
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Наука
 
12:05 15.12.2023 (обновлено: 12:48 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/nauka-1915980094.html
В России предложили новые вещества для лечения гриппа
В России предложили новые вещества для лечения гриппа - РИА Новости, 15.12.2023
В России предложили новые вещества для лечения гриппа
Новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1), синтезировали ученые УрФУ в составе научной... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:05
2023-12-15T12:48
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
уральский федеральный университет
здоровье - общество
медицина
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1), синтезировали ученые УрФУ в составе научной группы. По словам исследователей, новые соединения избирательно воздействуют на вирус и, предположительно, не оказывают побочных эффектов. Результаты представлены в Chemistry.В университете объяснили, что грипп вызывается вирусами типов А, В и С. Инфекция имеет склонность к мутациям, эпидемическому распространению, поражает все возрастные группы населения в различных географических условиях. Вирус гриппа типа А является наиболее распространенным и становится причиной ряда крупных пандемий.В связи с этим поиск новых противовирусных средств, в том числе препаратов прямого противовирусного действия на основе малых молекул, чрезвычайно актуален.Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и ИОС УрО РАН с коллегами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии микробиологии им. Пастера синтезировали новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1).&quot;В результате первичного скрининга в отношении вируса гриппа А были найдены соединения, обладающие выраженной и высокой противовирусной активностью. Активное соединение может представлять интерес для продвижения в медицинскую практику в качестве противовирусного средства, если в нем эффективность по отношению к вирусу сочетается с низкой токсичностью для живого организма&quot;, – рассказала старший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ Светлана Котовская.Она добавила, что для оценки соотношения противовирусной активности лекарственного вещества по отношению к его токсичности для организма существует специальный показатель – индекс селективности. Чем выше значение данного индекса, тем активнее действующее вещество борется с вирусом, и тем меньше оно проявляет побочных эффектов."Некоторые из изученных нами соединений имеют индекс селективности от 40 до 188. Согласно методическим указаниям министерства здравоохранения России, вещество представляет интерес для его последующего изучения и продвижения в случае, если значение индекса селективности больше 10", – пояснила Котовская.Таким образом, найденные соединения представляют интерес для дальнейшего изучения на животных, а в случае положительных результатов – для последующего доклинического и клинического изучения с целью продвижения в медицинскую практику, подытожила специалист.Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (проект №075-15-2020-777).
https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, здоровье - общество, медицина
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Уральский федеральный университет, Здоровье - Общество, Медицина

В России предложили новые вещества для лечения гриппа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1), синтезировали ученые УрФУ в составе научной группы. По словам исследователей, новые соединения избирательно воздействуют на вирус и, предположительно, не оказывают побочных эффектов. Результаты представлены в Chemistry.
В университете объяснили, что грипп вызывается вирусами типов А, В и С. Инфекция имеет склонность к мутациям, эпидемическому распространению, поражает все возрастные группы населения в различных географических условиях. Вирус гриппа типа А является наиболее распространенным и становится причиной ряда крупных пандемий.
В связи с этим поиск новых противовирусных средств, в том числе препаратов прямого противовирусного действия на основе малых молекул, чрезвычайно актуален.
Девушка держит таблетку в лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков
19 июня, 09:00
Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и ИОС УрО РАН с коллегами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии микробиологии им. Пастера синтезировали новые химические соединения, которые могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1).
«

"В результате первичного скрининга в отношении вируса гриппа А были найдены соединения, обладающие выраженной и высокой противовирусной активностью. Активное соединение может представлять интерес для продвижения в медицинскую практику в качестве противовирусного средства, если в нем эффективность по отношению к вирусу сочетается с низкой токсичностью для живого организма", – рассказала старший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ Светлана Котовская.

Она добавила, что для оценки соотношения противовирусной активности лекарственного вещества по отношению к его токсичности для организма существует специальный показатель – индекс селективности. Чем выше значение данного индекса, тем активнее действующее вещество борется с вирусом, и тем меньше оно проявляет побочных эффектов.
© Пресс-служба УрФУ

Препарат, созданный УрФУ

Препарат AB-19

Препарат, созданный УрФУ

© Пресс-служба УрФУ
1 из 2
© Пресс-служба УрФУ

Химико-фармацевтический центр УрФУ

Химико-фармацевтический центр УрФУ

Химико-фармацевтический центр УрФУ

© Пресс-служба УрФУ
2 из 2

Препарат, созданный УрФУ

© Пресс-служба УрФУ
1 из 2

Химико-фармацевтический центр УрФУ

© Пресс-служба УрФУ
2 из 2
"Некоторые из изученных нами соединений имеют индекс селективности от 40 до 188. Согласно методическим указаниям министерства здравоохранения России, вещество представляет интерес для его последующего изучения и продвижения в случае, если значение индекса селективности больше 10", – пояснила Котовская.
Таким образом, найденные соединения представляют интерес для дальнейшего изучения на животных, а в случае положительных результатов – для последующего доклинического и клинического изучения с целью продвижения в медицинскую практику, подытожила специалист.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (проект №075-15-2020-777).
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