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В России ищут пути воздействия на коронавирус на молекулярном уровне - РИА Новости, 15.12.2023
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Наука
 
08:00 15.12.2023 (обновлено: 11:22 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/nauka-1915865023.html
В России ищут пути воздействия на коронавирус на молекулярном уровне
В России ищут пути воздействия на коронавирус на молекулярном уровне - РИА Новости, 15.12.2023
В России ищут пути воздействия на коронавирус на молекулярном уровне
Ученые СамГТУ впервые получили компьютерную модель белка-хеликазы коронавируса и теперь ищут пути воздействия на него на молекулярном уровне. По их мнению, в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:00
2023-12-15T11:22
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ученые СамГТУ впервые получили компьютерную модель белка-хеликазы коронавируса и теперь ищут пути воздействия на него на молекулярном уровне. По их мнению, в дальнейшем это поможет найти эффективный препарат для лечения COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Computer-Aided Drug Design.Хеликазы — это класс ферментов, которые есть во всех живых организмах. Их основная функция — это разделение двух цепей молекулы ДНК или внутримолекулярных связей в РНК. Именно хеликазы способствуют распространению коронавируса в организме посредством репликации.Ученые Самарского государственного технического университета (СамГТУ, Самарский политех) исследовали хеликазу коронавируса и обратились к компьютерному моделированию для поиска ее ингибиторов — веществ, избирательно угнетающих активность хеликазы.&quot;Важным аспектом жизненного цикла SARS-CoV-2 является воспроизводство генетического материала вируса. Хеликаза принимает непосредственное участие в этом процессе, так как расплетает РНК вируса и позволяет другим белкам (репликазам) &quot;снять&quot; ее копию&quot;, — пояснил доцент кафедры органической химии Самарского политеха Вадим Ширяев.По его мнению, понимание механизма работы этого белка на микроуровне облегчит поиск потенциальных эффективных лекарственных препаратов для лечения COVID-19.Ученый также добавил, что в настоящее время единственным доступным "оружием" против коронавирусов, обладающим доказанной эффективностью, являются вакцины, некоторые из которых имеют целый перечень противопоказаний и побочных эффектов. Между тем, по его оценкам, спорным остается вопрос, связанный с эффективностью существующих химиопрепаратов для лечения уже заболевших пациентов.Созданная виртуальная модель белка-хеликазы является упрощенной для исследования самого белка, однако помогает увидеть поведение хеликазы при переходе от свободного состояния к связыванию с малой молекулой-ингибитором. По словам ученых, такие модели позволяют использовать компьютерные расчеты для прогнозирования поведения комплексов белок-лиганд на молекулярном уровне."Нами было показано, что полость изучаемого белка может связываться с соединениями, имеющими каркасный фрагмент, напоминающий структуру алмаза. Такие соединения уже используются для лечения различных заболеваний, и могут стать отправной точкой при разработке новых препаратов для борьбы с коронавирусами", — отметил заведующий кафедрой органической химии Самарского политеха Юрий Климочкин.По мнению ученых, предлагаемый подход подходит для создания молекул, взаимодействующих с другими вирусными хеликазами.Дальнейшая задача научного коллектива — продолжить поиск ингибиторов репликации SARS-CoV-2. Исследование поддержано грантом РНФ 21-73-20103.
https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html
https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html
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наука, университетская наука, россия, аденовирусная инфекция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, навигатор абитуриента, самарский государственный технический университет
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, аденовирусная инфекция, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Навигатор абитуриента, Самарский государственный технический университет

В России ищут пути воздействия на коронавирус на молекулярном уровне

© iStock.com / janiecbrosУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / janiecbros
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ученые СамГТУ впервые получили компьютерную модель белка-хеликазы коронавируса и теперь ищут пути воздействия на него на молекулярном уровне. По их мнению, в дальнейшем это поможет найти эффективный препарат для лечения COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Computer-Aided Drug Design.
Хеликазы — это класс ферментов, которые есть во всех живых организмах. Их основная функция — это разделение двух цепей молекулы ДНК или внутримолекулярных связей в РНК. Именно хеликазы способствуют распространению коронавируса в организме посредством репликации.
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Ученые Самарского государственного технического университета (СамГТУ, Самарский политех) исследовали хеликазу коронавируса и обратились к компьютерному моделированию для поиска ее ингибиторов — веществ, избирательно угнетающих активность хеликазы.
«

"Важным аспектом жизненного цикла SARS-CoV-2 является воспроизводство генетического материала вируса. Хеликаза принимает непосредственное участие в этом процессе, так как расплетает РНК вируса и позволяет другим белкам (репликазам) "снять" ее копию", — пояснил доцент кафедры органической химии Самарского политеха Вадим Ширяев.

По его мнению, понимание механизма работы этого белка на микроуровне облегчит поиск потенциальных эффективных лекарственных препаратов для лечения COVID-19.
Ученый также добавил, что в настоящее время единственным доступным "оружием" против коронавирусов, обладающим доказанной эффективностью, являются вакцины, некоторые из которых имеют целый перечень противопоказаний и побочных эффектов. Между тем, по его оценкам, спорным остается вопрос, связанный с эффективностью существующих химиопрепаратов для лечения уже заболевших пациентов.
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Созданная виртуальная модель белка-хеликазы является упрощенной для исследования самого белка, однако помогает увидеть поведение хеликазы при переходе от свободного состояния к связыванию с малой молекулой-ингибитором. По словам ученых, такие модели позволяют использовать компьютерные расчеты для прогнозирования поведения комплексов белок-лиганд на молекулярном уровне.
"Нами было показано, что полость изучаемого белка может связываться с соединениями, имеющими каркасный фрагмент, напоминающий структуру алмаза. Такие соединения уже используются для лечения различных заболеваний, и могут стать отправной точкой при разработке новых препаратов для борьбы с коронавирусами", — отметил заведующий кафедрой органической химии Самарского политеха Юрий Климочкин.
Девушка держит таблетку в лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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По мнению ученых, предлагаемый подход подходит для создания молекул, взаимодействующих с другими вирусными хеликазами.
Дальнейшая задача научного коллектива — продолжить поиск ингибиторов репликации SARS-CoV-2. Исследование поддержано грантом РНФ 21-73-20103.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияаденовирусная инфекцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Навигатор абитуриентаСамарский государственный технический университет
 
 
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