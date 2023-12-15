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Байден и Эрдоган обсудили НАТО и Швецию - РИА Новости, 15.12.2023
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01:51 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/nato-1915932737.html
Байден и Эрдоган обсудили НАТО и Швецию
Байден и Эрдоган обсудили НАТО и Швецию - РИА Новости, 15.12.2023
Байден и Эрдоган обсудили НАТО и Швецию
Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил укрепление НАТО, указав на необходимость скорейшего включения Швеции... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:51
2023-12-15T01:51
в мире
швеция
турция
реджеп тайип эрдоган
джо байден
йенс столтенберг
нато
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил укрепление НАТО, указав на необходимость скорейшего включения Швеции в альянс, заявили в Белом доме. "Они обсудили важность укрепления альянса НАТО, включая важность приветствия Швеции в качестве союзника как можно скорее, а также дальнейшее расширение взаимной совместимости Турции", - говорится в распространенном сообщении. Байден и Эрдоган также договорились поддерживать близкий контакт перед приближающимся саммитом НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. Помимо этого, Байден выразил Эрдогану поддержку недавним конструктивным шагам в отношениях Греции и Турции. В четверг турецкое издание T24 сообщало, что ситуация с ратификацией парламентом Турции протокола о членстве Швеции в НАТО осложнилась после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, между Анкарой и Вашингтоном отсутствует доверие. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, которую альянс называет "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231214/odobrenie-1915690417.html
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в мире, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден, йенс столтенберг, нато, евросоюз, хамас
В мире, Швеция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, ХАМАС
Байден и Эрдоган обсудили НАТО и Швецию

Байден и Эрдоган обсудили усиление НАТО и вступление Швеции в альянс

© AP Photo / Nedim EnginsoyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил укрепление НАТО, указав на необходимость скорейшего включения Швеции в альянс, заявили в Белом доме.
"Они обсудили важность укрепления альянса НАТО, включая важность приветствия Швеции в качестве союзника как можно скорее, а также дальнейшее расширение взаимной совместимости Турции", - говорится в распространенном сообщении.
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Байден и Эрдоган также договорились поддерживать близкий контакт перед приближающимся саммитом НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.
Помимо этого, Байден выразил Эрдогану поддержку недавним конструктивным шагам в отношениях Греции и Турции.
В четверг турецкое издание T24 сообщало, что ситуация с ратификацией парламентом Турции протокола о членстве Швеции в НАТО осложнилась после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, между Анкарой и Вашингтоном отсутствует доверие.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, которую альянс называет "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреШвецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзХАМАС
 
 
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