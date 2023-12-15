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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 15.12.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт в пятницу спустя примерно 50 минут после перекрытия движения. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:57

2023-12-15T18:57

2023-12-15T18:58

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт в пятницу спустя примерно 50 минут после перекрытия движения.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто вечером в пятницу, сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту в 18.03 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, выложенном в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту в 18.53 мск.

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