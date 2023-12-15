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В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов - РИА Новости, 15.12.2023
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14:13 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/moskva-1916023499.html
В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов
В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов - РИА Новости, 15.12.2023
В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов
Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и социального развития Петр Бирюков. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:13
2023-12-15T14:13
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городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и социального развития Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновили девять таких сооружений, расположенных в том числе на Волоколамском и Ленинградском шоссе, проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы проходили поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно была открыта для прохода пешеходов. "В рамках проектов заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтировали напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Привели в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, освещение и служебные помещения", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Петр Бирюков
В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов

Бирюков: 9 подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПодземный переход в Москве
Подземный переход в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Подземный переход в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и социального развития Петр Бирюков.
«
"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновили девять таких сооружений, расположенных в том числе на Волоколамском и Ленинградском шоссе, проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы проходили поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно была открыта для прохода пешеходов.
«
"В рамках проектов заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтировали напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Привели в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, освещение и служебные помещения", - сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоПетр Бирюков
 
 
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