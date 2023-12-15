https://ria.ru/20231215/moskva-1916023499.html

В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов

В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов - РИА Новости, 15.12.2023

В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов

Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и социального развития Петр Бирюков. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:13

2023-12-15T14:13

2023-12-15T14:13

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и социального развития Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновили девять таких сооружений, расположенных в том числе на Волоколамском и Ленинградском шоссе, проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы проходили поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно была открыта для прохода пешеходов. "В рамках проектов заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтировали напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Привели в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, освещение и служебные помещения", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.

https://ria.ru/20231214/moskva-1915688738.html

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Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, общество, петр бирюков