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В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов
В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов - РИА Новости, 15.12.2023
В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов
Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и социального развития Петр Бирюков. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:13
2023-12-15T14:13
2023-12-15T14:13
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и социального развития Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновили девять таких сооружений, расположенных в том числе на Волоколамском и Ленинградском шоссе, проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что работы проходили поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно была открыта для прохода пешеходов. "В рамках проектов заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтировали напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Привели в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, освещение и служебные помещения", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, москва, общество, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Петр Бирюков
В Москве капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов
Бирюков: 9 подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве