Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенников - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/moshenniki-1916124805.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенников - РИА Новости, 15.12.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга, сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами и просят собеседников... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:09
2023-12-15T22:09
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_266:544:2654:1887_1920x0_80_0_0_c2293ecb1ff1cfb3dd404d11140038ac.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга, сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами и просят собеседников передать конфиденциальные данные, предупреждает ведомство. "В Росфинмониторинг все чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или "передают" им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, "заморозках" и др.). При этом злоумышленники под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам", - говорится в сообщении. Отмечается, что для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц. Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга. Как сообщает ведомство, женщина сообщила о хищении у нее таким образом более 600 тысяч рублей. Другому гражданину неизвестные направили "гарантийное письмо" с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тысяч рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в финансовую разведку.
https://ria.ru/20231213/posylki-1915436159.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_759:575:2508:1887_1920x0_80_0_0_e80b56437825d0a4641eb42ba0b71894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники представляются сотрудниками Росфинмониторинга, чтобы получить данные

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по одной из улиц
Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина идет по одной из улиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга, сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами и просят собеседников передать конфиденциальные данные, предупреждает ведомство.
Росфинмониторинг все чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или "передают" им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, "заморозках" и др.). При этом злоумышленники под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц. Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга.
Как сообщает ведомство, женщина сообщила о хищении у нее таким образом более 600 тысяч рублей. Другому гражданину неизвестные направили "гарантийное письмо" с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тысяч рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в финансовую разведку.
Посылка - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Эксперт раскрыла, как мошенники используют упаковки от посылок россиян
13 декабря, 04:18
 
ПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала