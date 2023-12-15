https://ria.ru/20231215/moshenniki-1916124805.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Россиян предупредили о новой схеме мошенников - РИА Новости, 15.12.2023

Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга, сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами и просят собеседников... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T22:09

2023-12-15T22:09

2023-12-15T22:09

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга, сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами и просят собеседников передать конфиденциальные данные, предупреждает ведомство. "В Росфинмониторинг все чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или "передают" им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, "заморозках" и др.). При этом злоумышленники под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам", - говорится в сообщении. Отмечается, что для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц. Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга. Как сообщает ведомство, женщина сообщила о хищении у нее таким образом более 600 тысяч рублей. Другому гражданину неизвестные направили "гарантийное письмо" с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тысяч рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в финансовую разведку.

https://ria.ru/20231213/posylki-1915436159.html

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происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)