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Власти выделят господдержку бизнесу приграничных с Украиной регионов - РИА Новости, 15.12.2023
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15:13 15.12.2023 (обновлено: 15:29 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/mishustin-1916042527.html
Власти выделят господдержку бизнесу приграничных с Украиной регионов
Власти выделят господдержку бизнесу приграничных с Украиной регионов - РИА Новости, 15.12.2023
Власти выделят господдержку бизнесу приграничных с Украиной регионов
Правительство РФ выделит около 2 миллиардов рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий, средства могут пойти на восстановление или перемещение... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:13
2023-12-15T15:29
михаил мишустин
россия
экономика
украина
курская область
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит около 2 миллиардов рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий, средства могут пойти на восстановление или перемещение производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его словам, утвержденный механизм позволяет организациям получать гранты на восстановление или перемещение производства."Выделим около 2 миллиардов рублей. Средства получат более двух десятков предприятий в пяти российских субъектах, в Белгородской, Брянской, Курской областях, республике Крым и Севастополе", - сказал он на заседании кабмина.
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михаил мишустин, россия, экономика, украина, курская область
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Украина, Курская область
Власти выделят господдержку бизнесу приграничных с Украиной регионов

Власти выделят около двух миллиардов бизнесу в регионах вблизи боевых действий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит около 2 миллиардов рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий, средства могут пойти на восстановление или перемещение производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, утвержденный механизм позволяет организациям получать гранты на восстановление или перемещение производства.
«
"Выделим около 2 миллиардов рублей. Средства получат более двух десятков предприятий в пяти российских субъектах, в Белгородской, Брянской, Курской областях, республике Крым и Севастополе", - сказал он на заседании кабмина.
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Михаил МишустинРоссияЭкономикаУкраинаКурская область
 
 
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