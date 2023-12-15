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Мишустин призвал своевременно реализовывать поручения Путина - РИА Новости, 15.12.2023
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15:04 15.12.2023 (обновлено: 15:30 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/mishustin-1916039525.html
Мишустин призвал своевременно реализовывать поручения Путина
Мишустин призвал своевременно реализовывать поручения Путина - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин призвал своевременно реализовывать поручения Путина
Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:04
2023-12-15T15:30
михаил мишустин
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать эффективно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Хочу обратить внимание министров, глав служб и агентств, необходимо взять на контроль все поручения президента. И многими из них уже правительство занимается. Важно реализовать их своевременно", - сказал он на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что поручения президента для правительства являются приоритетом."Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться в президенты, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации - это команда Путина, нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан".
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михаил мишустин, россия, политика, владимир путин
Михаил Мишустин, Россия, Политика, Владимир Путин
Мишустин призвал своевременно реализовывать поручения Путина

Мишустин: важно своевременно реализовать и держать на контроле поручения Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать эффективно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Хочу обратить внимание министров, глав служб и агентств, необходимо взять на контроль все поручения президента. И многими из них уже правительство занимается. Важно реализовать их своевременно", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что поручения президента для правительства являются приоритетом.
"Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться в президенты, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации - это команда Путина, нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Михаил МишустинРоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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