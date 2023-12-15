https://ria.ru/20231215/mishustin-1916039525.html

Мишустин призвал своевременно реализовывать поручения Путина

Мишустин призвал своевременно реализовывать поручения Путина - РИА Новости, 15.12.2023

Мишустин призвал своевременно реализовывать поручения Путина

Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:04

2023-12-15T15:04

2023-12-15T15:30

михаил мишустин

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать эффективно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Хочу обратить внимание министров, глав служб и агентств, необходимо взять на контроль все поручения президента. И многими из них уже правительство занимается. Важно реализовать их своевременно", - сказал он на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что поручения президента для правительства являются приоритетом."Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться в президенты, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации - это команда Путина, нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан".

https://ria.ru/20231215/vybory-1916038047.html

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михаил мишустин, россия, политика, владимир путин