https://ria.ru/20231215/mishustin-1916038225.html
Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов
Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов
Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:01
2023-12-15T15:01
2023-12-15T15:26
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луганская народная республика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к себе на работу людей с инвалидностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Господдержку в объеме шести МРОТ теперь будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью", - сказал он.В 2024 году, по словам премьера, поддержкой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами, предприятия, учредителями которых являются инвалиды или общероссийские общественные организации инвалидов, участники Спецоперации, а также организации, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20231206/posobie-1914191533.html
россия
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россия, луганская народная республика, михаил мишустин, донецкая народная республика
Россия, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика
Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов
Мишустин назвал размер поддержки фирм, берущих на работу людей с инвалидностью
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к себе на работу людей с инвалидностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Господдержку в объеме шести МРОТ теперь будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью", - сказал он.
В 2024 году, по словам премьера, поддержкой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами, предприятия, учредителями которых являются инвалиды или общероссийские общественные организации инвалидов, участники Спецоперации, а также организации, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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