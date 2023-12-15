https://ria.ru/20231215/mishustin-1916038225.html

Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов

Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов - РИА Новости, 15.12.2023

Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов

Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:01

2023-12-15T15:01

2023-12-15T15:26

россия

луганская народная республика

михаил мишустин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к себе на работу людей с инвалидностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Господдержку в объеме шести МРОТ теперь будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью", - сказал он.В 2024 году, по словам премьера, поддержкой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами, предприятия, учредителями которых являются инвалиды или общероссийские общественные организации инвалидов, участники Спецоперации, а также организации, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20231206/posobie-1914191533.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, михаил мишустин, донецкая народная республика