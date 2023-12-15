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Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов - РИА Новости, 15.12.2023
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15:01 15.12.2023 (обновлено: 15:26 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/mishustin-1916038225.html
Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов
Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов
Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:01
2023-12-15T15:26
россия
луганская народная республика
михаил мишустин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к себе на работу людей с инвалидностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Господдержку в объеме шести МРОТ теперь будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью", - сказал он.В 2024 году, по словам премьера, поддержкой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами, предприятия, учредителями которых являются инвалиды или общероссийские общественные организации инвалидов, участники Спецоперации, а также организации, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, михаил мишустин, донецкая народная республика
Россия, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика
Мишустин назвал размер господдержки компаний, берущих на работу инвалидов

Мишустин назвал размер поддержки фирм, берущих на работу людей с инвалидностью

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к себе на работу людей с инвалидностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Господдержку в объеме шести МРОТ теперь будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью", - сказал он.
В 2024 году, по словам премьера, поддержкой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами, предприятия, учредителями которых являются инвалиды или общероссийские общественные организации инвалидов, участники Спецоперации, а также организации, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинДонецкая Народная Республика
 
 
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