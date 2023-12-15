https://ria.ru/20231215/mishustin-1916035950.html

В России повысят подъемные для участников программы "Земский доктор"

В России повысят подъемные для участников программы "Земский доктор" - РИА Новости, 15.12.2023

В России повысят подъемные для участников программы "Земский доктор"

Правительство подготовит документы для повышения подъемных для участников программы" Земский доктор" в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:56

2023-12-15T14:56

2023-12-15T15:34

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство подготовит документы для повышения подъемных для участников программы" Земский доктор" в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Глава государства поддержал инициативу главврача Мелитопольского областного онкодиспансера... Он предложил повысить подъемные для участников программы" Земский доктор" в новых регионах - для врачей до двух миллионов рублей, и до миллиона рублей для фельдшеров. Соответствующие документы будут подготовлены", - заявил Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20231110/vrachi-1908596151.html

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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, итоги года с владимиром путиным