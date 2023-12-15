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В России повысят подъемные для участников программы "Земский доктор" - РИА Новости, 15.12.2023
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14:56 15.12.2023 (обновлено: 15:34 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/mishustin-1916035950.html
В России повысят подъемные для участников программы "Земский доктор"
В России повысят подъемные для участников программы "Земский доктор" - РИА Новости, 15.12.2023
В России повысят подъемные для участников программы "Земский доктор"
Правительство подготовит документы для повышения подъемных для участников программы" Земский доктор" в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:56
2023-12-15T15:34
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство подготовит документы для повышения подъемных для участников программы" Земский доктор" в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Глава государства поддержал инициативу главврача Мелитопольского областного онкодиспансера... Он предложил повысить подъемные для участников программы" Земский доктор" в новых регионах - для врачей до двух миллионов рублей, и до миллиона рублей для фельдшеров. Соответствующие документы будут подготовлены", - заявил Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
В России повысят подъемные для участников программы "Земский доктор"

Мишустин: подъемные для участников программы "Земский доктор" будут повышены

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство подготовит документы для повышения подъемных для участников программы" Земский доктор" в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Глава государства поддержал инициативу главврача Мелитопольского областного онкодиспансера... Он предложил повысить подъемные для участников программы" Земский доктор" в новых регионах - для врачей до двух миллионов рублей, и до миллиона рублей для фельдшеров. Соответствующие документы будут подготовлены", - заявил Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина.
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