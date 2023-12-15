https://ria.ru/20231215/migratsiya-1915928628.html

В Госдуме призвали сделать полноценное ведомство по делам миграции

В Госдуме призвали сделать полноценное ведомство по делам миграции - РИА Новости, 15.12.2023

В Госдуме призвали сделать полноценное ведомство по делам миграции

Орган по вопросам миграции должен быть полноценным ведомством с полномочиями внутри и вне страны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T00:37

2023-12-15T00:37

2023-12-15T00:37

политика

россия

константин затулин

владимир путин

госдума рф

снг

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Орган по вопросам миграции должен быть полноценным ведомством с полномочиями внутри и вне страны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции Константин Затулин. Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно. Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией. "Это должно быть полноценное государственное ведомство. Федеральная миграционная служба, которая у нас существовала, существовала как структура, подчиненная министерству внутренних дел… Нужно прийти к созданию полноценного государственного органа, который бы обладал полномочиями как внутри, так и во вне страны", - сказал Затулин. По словам депутата, министерство по делам миграции должно готовить мигрантов к их дальнейшей работе в России еще в странах исхода. Также Затулин отметил, что МВД и МИД уже обладают полномочиями в сфере миграции, но в каждом из этих министерств это направление не является основным. "Очень важен, конечно, и переходный период между нынешним положением вещей и тем, к чему мы должны прийти в результате создания этого министерства… В течение которого (переходного периода) мы в государстве должны не потерять нить работы с мигрантами и не допустить никаких сбоев и срывов, особенно в такой чувствительной сфере, как правоохранительная", - добавил он. Он рассказал, что в этом ведомстве должны быть полномочия по отношению к регионам, для создания стимулов к направлению миграционных потоков в нужные регионы, а также полномочия по принуждению работодателей, чтобы они выполняли свои обязанности по отношению к мигрантам и обществу. Депутат считает, что очень важно, чтобы министерство по делам миграции разбиралось в национальном вопросе и не забывало про репатриацию. "Представители народов, которые едут в Россию соотечественниками, вправе ли они быть не просто трудовыми мигрантами, а соотечественниками, которые возвращаются по программе репатриации. Я считаю, что надо одно от другого отделить. Одни права и льготы для репатриантов-соотечественников, людей, которых меньше надо приучать к нашим реалиям, нашему языку, нашей культуре. Другие права, тоже права, но для трудовых мигрантов,… которые несут с собой другую культуру и другие обычаи", - добавил Затулин.

https://ria.ru/20231214/organ-1915894706.html

https://ria.ru/20231214/zakon-1915699740.html

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