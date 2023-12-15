https://ria.ru/20231215/metro-1915979820.html
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 15.12.2023
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути
Интервалы движения поездов увеличены на "фиолетовой" ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:01
2023-12-15T12:01
2023-12-15T14:21
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на "фиолетовой" ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Через семь минут дептранс добавил, что движение вводится в график. Еще через 13 минут в Telegram-канале появилась информация о восстановлении графика.
https://ria.ru/20231205/metro-1913807200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути
На Таганско-Краснопресненской линии метро сбился график из-за человека на пути