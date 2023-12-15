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На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 15.12.2023
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12:01 15.12.2023 (обновлено: 14:21 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/metro-1915979820.html
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 15.12.2023
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути
Интервалы движения поездов увеличены на "фиолетовой" ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:01
2023-12-15T14:21
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на "фиолетовой" ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Через семь минут дептранс добавил, что движение вводится в график. Еще через 13 минут в Telegram-канале появилась информация о восстановлении графика.
https://ria.ru/20231205/metro-1913807200.html
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути

На Таганско-Краснопресненской линии метро сбился график из-за человека на пути

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИнформационный стикер "Более свободный вагон" на станции метро "Пушкинская" Московского метрополитена
Информационный стикер Более свободный вагон на станции метро Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Информационный стикер "Более свободный вагон" на станции метро "Пушкинская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на "фиолетовой" ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Через семь минут дептранс добавил, что движение вводится в график. Еще через 13 минут в Telegram-канале появилась информация о восстановлении графика.
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