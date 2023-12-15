https://ria.ru/20231215/metro-1915979820.html

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 15.12.2023

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути

Интервалы движения поездов увеличены на "фиолетовой" ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:01

2023-12-15T12:01

2023-12-15T14:21

происшествия

москва

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798665_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_074250473286247503bf2c89aeb8b812.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на "фиолетовой" ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Через семь минут дептранс добавил, что движение вводится в график. Еще через 13 минут в Telegram-канале появилась информация о восстановлении графика.

https://ria.ru/20231205/metro-1913807200.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен