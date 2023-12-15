https://ria.ru/20231215/medpomosch-1916109148.html

Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг

Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг - РИА Новости, 15.12.2023

Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг

Победивший в конкурсе лучших управленческие практик проект "Поликлиника. Перезагрузка" позволяет упростить получение медпомощи для 200 тысяч пациентов... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T20:03

2023-12-15T20:03

2023-12-15T20:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

светлана чупшева

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Победивший в конкурсе лучших управленческие практик проект "Поликлиника. Перезагрузка" позволяет упростить получение медпомощи для 200 тысяч пациентов поликлиник Подмосковья, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Управленческая практика Подмосковья "Поликлиника. Перезагрузка" победила в направлении "Здравоохранение" конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог", которое проводило агентство стратегических инициатив совместно с АНО "Диалог Регионы". "Доступность и качество работы первичного звена – одна из наиболее чувствительных тем. Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тысяч человек, поэтому крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить необходимую помощь в комфортном режиме… Для этого запустили проект "Поликлиника: перезагрузка", суть которого – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента", - передаются слова Воробьева в сообщении. По данным пресс-службы, в рамках победившего проекта медицинские учреждения приводят к единому стандарту, чтобы сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда, дать дополнительные возможности для профессионального роста. "Мы знаем, что 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов, поэтому организуем отдельные кабинеты, выписываем рецепты в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей, перенаправить потоки. Самые востребованные точки в поликлинике - такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики – все начинают работать по-новому", - отметил Воробьев. В результате такой работы диспансеризацию возможно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь десять минут вместо 90. Все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Уточняется, что в прошлом году такую перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году еще 50 взрослых и 50 детских учреждений, 30 стоматологий. "Московская область для нас – регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах", – подчеркнула директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

https://ria.ru/20231211/samozanyatye-1915169831.html

https://ria.ru/20231110/dosug-1908693188.html

https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912187865.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана чупшева