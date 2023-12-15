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Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
20:03 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/medpomosch-1916109148.html
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг - РИА Новости, 15.12.2023
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг
Победивший в конкурсе лучших управленческие практик проект "Поликлиника. Перезагрузка" позволяет упростить получение медпомощи для 200 тысяч пациентов... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:03
2023-12-15T20:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
светлана чупшева
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Победивший в конкурсе лучших управленческие практик проект "Поликлиника. Перезагрузка" позволяет упростить получение медпомощи для 200 тысяч пациентов поликлиник Подмосковья, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Управленческая практика Подмосковья "Поликлиника. Перезагрузка" победила в направлении "Здравоохранение" конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог", которое проводило агентство стратегических инициатив совместно с АНО "Диалог Регионы". "Доступность и качество работы первичного звена – одна из наиболее чувствительных тем. Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тысяч человек, поэтому крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить необходимую помощь в комфортном режиме… Для этого запустили проект "Поликлиника: перезагрузка", суть которого – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента", - передаются слова Воробьева в сообщении. По данным пресс-службы, в рамках победившего проекта медицинские учреждения приводят к единому стандарту, чтобы сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда, дать дополнительные возможности для профессионального роста. "Мы знаем, что 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов, поэтому организуем отдельные кабинеты, выписываем рецепты в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей, перенаправить потоки. Самые востребованные точки в поликлинике - такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики – все начинают работать по-новому", - отметил Воробьев. В результате такой работы диспансеризацию возможно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь десять минут вместо 90. Все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Уточняется, что в прошлом году такую перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году еще 50 взрослых и 50 детских учреждений, 30 стоматологий. "Московская область для нас – регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах", – подчеркнула директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20231211/samozanyatye-1915169831.html
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана чупшева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Светлана Чупшева
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг

Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медпомощи

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиЖенщина в одной из поликлиник Подмосковья
Женщина в одной из поликлиник Подмосковья - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Женщина в одной из поликлиник Подмосковья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Победивший в конкурсе лучших управленческие практик проект "Поликлиника. Перезагрузка" позволяет упростить получение медпомощи для 200 тысяч пациентов поликлиник Подмосковья, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Управленческая практика Подмосковья "Поликлиника. Перезагрузка" победила в направлении "Здравоохранение" конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог", которое проводило агентство стратегических инициатив совместно с АНО "Диалог Регионы".
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"Доступность и качество работы первичного звена – одна из наиболее чувствительных тем. Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тысяч человек, поэтому крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить необходимую помощь в комфортном режиме… Для этого запустили проект "Поликлиника: перезагрузка", суть которого – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента", - передаются слова Воробьева в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках победившего проекта медицинские учреждения приводят к единому стандарту, чтобы сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда, дать дополнительные возможности для профессионального роста. "Мы знаем, что 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов, поэтому организуем отдельные кабинеты, выписываем рецепты в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей, перенаправить потоки. Самые востребованные точки в поликлинике - такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики – все начинают работать по-новому", - отметил Воробьев.
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В результате такой работы диспансеризацию возможно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь десять минут вместо 90. Все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Уточняется, что в прошлом году такую перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году еще 50 взрослых и 50 детских учреждений, 30 стоматологий.
"Московская область для нас – регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах", – подчеркнула директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСветлана Чупшева
 
 
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