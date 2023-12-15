https://ria.ru/20231215/medpomosch-1916109148.html
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг - РИА Новости, 15.12.2023
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг
Победивший в конкурсе лучших управленческие практик проект "Поликлиника. Перезагрузка" позволяет упростить получение медпомощи для 200 тысяч пациентов... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:03
2023-12-15T20:03
2023-12-15T20:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
светлана чупшева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916108698_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_8f157e28d658cad33d5722bec3a96b98.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Победивший в конкурсе лучших управленческие практик проект "Поликлиника. Перезагрузка" позволяет упростить получение медпомощи для 200 тысяч пациентов поликлиник Подмосковья, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Управленческая практика Подмосковья "Поликлиника. Перезагрузка" победила в направлении "Здравоохранение" конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог", которое проводило агентство стратегических инициатив совместно с АНО "Диалог Регионы". "Доступность и качество работы первичного звена – одна из наиболее чувствительных тем. Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тысяч человек, поэтому крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить необходимую помощь в комфортном режиме… Для этого запустили проект "Поликлиника: перезагрузка", суть которого – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента", - передаются слова Воробьева в сообщении. По данным пресс-службы, в рамках победившего проекта медицинские учреждения приводят к единому стандарту, чтобы сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда, дать дополнительные возможности для профессионального роста. "Мы знаем, что 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов, поэтому организуем отдельные кабинеты, выписываем рецепты в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей, перенаправить потоки. Самые востребованные точки в поликлинике - такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики – все начинают работать по-новому", - отметил Воробьев. В результате такой работы диспансеризацию возможно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь десять минут вместо 90. Все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Уточняется, что в прошлом году такую перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году еще 50 взрослых и 50 детских учреждений, 30 стоматологий. "Московская область для нас – регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах", – подчеркнула директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20231211/samozanyatye-1915169831.html
https://ria.ru/20231110/dosug-1908693188.html
https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912187865.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916108698_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_535a0b0a71821840eb1e27770f3545d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана чупшева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Светлана Чупшева
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медуслуг
Подмосковный проект "Поликлиника. Перезагрузка" упростит получение медпомощи
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Победивший в конкурсе лучших управленческие практик проект "Поликлиника. Перезагрузка" позволяет упростить получение медпомощи для 200 тысяч пациентов поликлиник Подмосковья, сообщили в пресс-службе
губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Управленческая практика Подмосковья "Поликлиника. Перезагрузка" победила в направлении "Здравоохранение" конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог", которое проводило агентство стратегических инициатив совместно с АНО "Диалог Регионы".
Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области
"Доступность и качество работы первичного звена – одна из наиболее чувствительных тем. Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тысяч человек, поэтому крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить необходимую помощь в комфортном режиме… Для этого запустили проект "Поликлиника: перезагрузка", суть которого – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента", - передаются слова Воробьева в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках победившего проекта медицинские учреждения приводят к единому стандарту, чтобы сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда, дать дополнительные возможности для профессионального роста. "Мы знаем, что 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов, поэтому организуем отдельные кабинеты, выписываем рецепты в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей, перенаправить потоки. Самые востребованные точки в поликлинике - такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики – все начинают работать по-новому", - отметил Воробьев.
Шесть новых скейт-парков построят в Московской области в следующем году
В результате такой работы диспансеризацию возможно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь десять минут вместо 90. Все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Уточняется, что в прошлом году такую перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году еще 50 взрослых и 50 детских учреждений, 30 стоматологий.
"Московская область для нас – регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах", – подчеркнула директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
.
Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области