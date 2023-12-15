В Кургане школьник спас из горящего дома братьев и сестру
МЧС: школьник в Кургане вытащил из пожара двух братьев и сестру, его наградят
© Фото : МЧС России по Курганской областиШкольник в Кургане вытащил из загоревшегося жилого дома своих двух маленьких братьев и сестру
Школьник в Кургане вытащил из загоревшегося жилого дома своих двух маленьких братьев и сестру
ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Школьник в Кургане вытащил из загоревшегося жилого дома своих двух маленьких братьев и сестру, взрослых дома не было, мальчика представят к ведомственной награде, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным ГУМЧС, жилой дом в СНТ "Заречный" в Кургане загорелся днем 14 декабря, огнеборцы локализовали пожар на площади 80 квадратных метров менее, чем за полчаса.
«
"Увидев клубы дыма и языки пламени за дверью, единственной, через которую можно было покинуть горящий дом, мальчишки 5 и 6 лет заплакали, 2-годовалая малышка замерла в своей кроватке. Старший брат - Марк Прожерин - немедленно позвонил матери, та сказала выбегать из дома, не зная, что путь уже отрезан огнём. Тогда Марк молниеносно подбежал к окну дальней комнаты, распахнул его настежь и по одному вытащил братишек Арсения, Артема и сестричку Софию через окно. Потом раздетый, не замечая обжигающий все тело холод, донес малышей до соседей", - говорится в сообщении.
По словам Марка, он в тот момент думал только о спасении детей. "В голове было только одно - спасти всех, несмотря ни на что", - цитирует пресс-центр слова мальчика.
Пожарно-спасательные подразделения вызвала мать семейства, пожарного извещателя в доме не было.
Благодаря героическому поступку 12-летнего мальчика, его смелости и быстрой реакции все дети остались живы, героя представят к ведомственной награде, добавляет пресс-центр.