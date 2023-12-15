https://ria.ru/20231215/magazin-1915832108.html

Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг

Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг - РИА Новости, 15.12.2023

Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг

"У нас широкий ассортимент ягод и сортамент малины", "да в этом универсаме нет, надо в гастроном", "а полкило – это нетто или брутто?". Вроде, всем понятные слова, но иногда истинный смысл "магазинной терминологии" от нас ускользает. Чем универмаг отличается от универсама и гипермаркета, что такое сортамент, и кто придумал название авоське.

2023-12-15T12:00

2023-12-15T12:00

2023-12-15T12:00

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Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг "У нас широкий ассортимент ягод и сортамент малины", "да в этом универсаме нет, надо в гастроном", "а полкило – это нетто или брутто?". Вроде, всем понятные слова, но иногда истинный смысл "магазинной терминологии" от нас ускользает. Чем универмаг отличается от универсама и гипермаркета, что такое сортамент, и кто придумал название авоське. audio/mpeg

Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг "У нас широкий ассортимент ягод и сортамент малины", "да в этом универсаме нет, надо в гастроном", "а полкило – это нетто или брутто?". Вроде, всем понятные слова, но иногда истинный смысл "магазинной терминологии" от нас ускользает. Чем универмаг отличается от универсама и гипермаркета, что такое сортамент, и кто придумал название авоське. audio/mpeg

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