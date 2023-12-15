https://ria.ru/20231215/magazin-1915832108.html
Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг
Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг - РИА Новости, 15.12.2023
Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг
"У нас широкий ассортимент ягод и сортамент малины", "да в этом универсаме нет, надо в гастроном", "а полкило – это нетто или брутто?". Вроде, всем понятные слова, но иногда истинный смысл "магазинной терминологии" от нас ускользает. Чем универмаг отличается от универсама и гипермаркета, что такое сортамент, и кто придумал название авоське.
2023-12-15T12:00
2023-12-15T12:00
2023-12-15T12:00
как это по-русски
подкаст
магазин
гастрономия
супермаркет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1915979368_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_dfba8472c18561d054e23bfd8ec58b0a.jpg
Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг
"У нас широкий ассортимент ягод и сортамент малины", "да в этом универсаме нет, надо в гастроном", "а полкило – это нетто или брутто?". Вроде, всем понятные слова, но иногда истинный смысл "магазинной терминологии" от нас ускользает. Чем универмаг отличается от универсама и гипермаркета, что такое сортамент, и кто придумал название авоське.
audio/mpeg
Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг
"У нас широкий ассортимент ягод и сортамент малины", "да в этом универсаме нет, надо в гастроном", "а полкило – это нетто или брутто?". Вроде, всем понятные слова, но иногда истинный смысл "магазинной терминологии" от нас ускользает. Чем универмаг отличается от универсама и гипермаркета, что такое сортамент, и кто придумал название авоське.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1915979368_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_26e1d188333ee924d50f6b8e1b25c2e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, магазин, гастрономия, супермаркет, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Магазин, гастрономия, супермаркет
Откуда взялась авоська, и куда с ней идти – в гастроном или универмаг
"У нас широкий ассортимент ягод и сортамент малины", "да в этом универсаме нет, надо в гастроном", "а полкило – это нетто или брутто?". Вроде, всем понятные слова, но иногда истинный смысл "магазинной терминологии" от нас ускользает. Чем универмаг отличается от универсама и гипермаркета, что такое сортамент, и кто придумал название авоське.