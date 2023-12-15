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В Липецкой области направят свыше 500 миллионов рублей на капремонт - РИА Новости, 15.12.2023
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Липецкая область
 
13:56 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/lipetsk-1916018623.html
В Липецкой области направят свыше 500 миллионов рублей на капремонт
В Липецкой области направят свыше 500 миллионов рублей на капремонт - РИА Новости, 15.12.2023
В Липецкой области направят свыше 500 миллионов рублей на капремонт
В следующем году из казны Липецкой области выделят 515 миллионов рублей на реализацию региональной программы капитального ремонта многоэтажек, основную часть... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:56
2023-12-15T13:56
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В следующем году из казны Липецкой области выделят 515 миллионов рублей на реализацию региональной программы капитального ремонта многоэтажек, основную часть направят на ремонт лифтов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что такое решение приняли депутаты Липецкого областного Совета на очередной сессии. Планируется, что основная часть средств будет направлена на капитальный ремонт лифтового оборудования с истекшим межремонтным сроком. По регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты старше 25 лет. "Вопрос замены лифтов в многоквартирных домах напрямую связан с безопасностью и комфортом граждан, а также доступностью жилого сектора для маломобильных групп населения. Более того, это федеральная задача, с которой мы должны справиться качественно и в установленные сроки", – сказал Артамонов. Фондом капитального ремонта Липецкой области предприняты все необходимые меры для своевременной замены лифтов со сроком 25 лет и старше. Всего в 2024 году планируется заменить 161 лифт в 58 домах на общую сумму более 500 миллионов рублей. ФКР Липецкой области уже начал подготовку к сезону 2024 году. Сейчас проходят закупочные процедуры по всем видам работ. Договор с подрядной организацией на замену лифтового оборудования по плану 2024 года уже заключен. Строительно-монтажные работы стартовали в 27 домах, в том числе в 12 домах началась замена лифтового оборудования. Всего в следующем году запланировано 695 видов работ в 249 домах.
https://ria.ru/20231211/remont_mosta-1915128579.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области направят свыше 500 миллионов рублей на капремонт

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В следующем году из казны Липецкой области выделят 515 миллионов рублей на реализацию региональной программы капитального ремонта многоэтажек, основную часть направят на ремонт лифтов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что такое решение приняли депутаты Липецкого областного Совета на очередной сессии. Планируется, что основная часть средств будет направлена на капитальный ремонт лифтового оборудования с истекшим межремонтным сроком. По регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты старше 25 лет.
«
"Вопрос замены лифтов в многоквартирных домах напрямую связан с безопасностью и комфортом граждан, а также доступностью жилого сектора для маломобильных групп населения. Более того, это федеральная задача, с которой мы должны справиться качественно и в установленные сроки", – сказал Артамонов.
Фондом капитального ремонта Липецкой области предприняты все необходимые меры для своевременной замены лифтов со сроком 25 лет и старше. Всего в 2024 году планируется заменить 161 лифт в 58 домах на общую сумму более 500 миллионов рублей.
ФКР Липецкой области уже начал подготовку к сезону 2024 году. Сейчас проходят закупочные процедуры по всем видам работ. Договор с подрядной организацией на замену лифтового оборудования по плану 2024 года уже заключен. Строительно-монтажные работы стартовали в 27 домах, в том числе в 12 домах началась замена лифтового оборудования. Всего в следующем году запланировано 695 видов работ в 249 домах.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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