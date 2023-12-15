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Два москвича украли тую, приняв ее за елку
Два москвича украли тую, приняв ее за елку - РИА Новости, 15.12.2023
Два москвича украли тую, приняв ее за елку
Двум московским юношам предъявили обвинение в краже туи, которую они приняли за ель и забрали, чтобы поставить в квартире, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:55
2023-12-15T12:55
2023-12-15T13:01
происшествия
жилье
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Двум московским юношам предъявили обвинение в краже туи, которую они приняли за ель и забрали, чтобы поставить в квартире, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Ночью злоумышленники прогуливались по проспекту Буденного. На территории организации за забором увидели дерево, похожее на ель, и решили его украсть, чтобы поставить в квартире. Они перелезли через забор, вырвали дерево из грунта, перекинули добычу через забор, дотащили до дома и занесли в квартиру", - говорится в сообщении. Уточняется, что молодых людей вычислили правоохранители, а похищенная туя стоимостью более 5,7 тысячи рублей была обнаружена в квартире одного из злоумышленников. Фигурантам 17 и 18 лет предъявлено обвинение в краже.
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происшествия, жилье, москва
Происшествия, Жилье, Москва
Два москвича украли тую, приняв ее за елку
Молодые люди украли на востоке Москвы тую, приняв ее за елку