https://ria.ru/20231215/krasnodar-1916021159.html
Тестовый рейс из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Краснодара
Тестовый рейс из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 15.12.2023
Тестовый рейс из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Краснодара
Самолет, выполняющий технический рейс из аэропорта Минеральных Вод, совершил посадку в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:03
2023-12-15T14:03
2023-12-15T15:18
краснодар
минеральные воды
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
россия
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Самолет, выполняющий технический рейс из аэропорта Минеральных Вод, совершил посадку в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации."Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод", - говорится в сообщении. По данным ведомства, для поддержки краснодарского аэропорта во время его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в качестве субсидий 1,54 миллиардов рублей. В холдинге "Аэродинамика" добавляют, что аэропорт готов в нужные сроки провести всю работу по подготовке к старту регулярного авиасообщения."Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров - главный приоритет", - передаёт пресс-служба Росавиации слова руководителя ведомства Дмитрия Ядрова.В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, в том числе совершается технический рейс, после выполнения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.
https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915507563.html
https://ria.ru/20231005/krasnodar-1900529297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, россия
Краснодар, Минеральные Воды, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Россия
Тестовый рейс из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Краснодара
Самолет, выполняющий тестовый рейс, приземлился в аэропорту Краснодара
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Самолет, выполняющий технический рейс из аэропорта Минеральных Вод, совершил посадку в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации.
"Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet
100 из Минеральных Вод", - говорится в сообщении. По данным ведомства, для поддержки краснодарского аэропорта во время его временного закрытия правительство России
при содействии Минтранса выделило в качестве субсидий 1,54 миллиардов рублей. В холдинге "Аэродинамика" добавляют, что аэропорт готов в нужные сроки провести всю работу по подготовке к старту регулярного авиасообщения.
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"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров - главный приоритет", - передаёт пресс-служба Росавиации слова руководителя ведомства Дмитрия Ядрова.
В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, в том числе совершается технический рейс, после выполнения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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