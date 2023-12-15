https://ria.ru/20231215/krasnodar-1916021159.html

Тестовый рейс из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Краснодара

Тестовый рейс из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 15.12.2023

Тестовый рейс из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Краснодара

Самолет, выполняющий технический рейс из аэропорта Минеральных Вод, совершил посадку в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:03

2023-12-15T14:03

2023-12-15T15:18

краснодар

минеральные воды

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

россия

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Самолет, выполняющий технический рейс из аэропорта Минеральных Вод, совершил посадку в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации."Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод", - говорится в сообщении. По данным ведомства, для поддержки краснодарского аэропорта во время его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в качестве субсидий 1,54 миллиардов рублей. В холдинге "Аэродинамика" добавляют, что аэропорт готов в нужные сроки провести всю работу по подготовке к старту регулярного авиасообщения."Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров - главный приоритет", - передаёт пресс-служба Росавиации слова руководителя ведомства Дмитрия Ядрова.В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, в том числе совершается технический рейс, после выполнения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.

https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915507563.html

https://ria.ru/20231005/krasnodar-1900529297.html

краснодар

минеральные воды

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодар, минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, россия