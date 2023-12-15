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Администрация Эрдогана обвинила Израиль в запугивании журналистов - РИА Новости, 15.12.2023
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20:04 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/konflikt-1916109712.html
Администрация Эрдогана обвинила Израиль в запугивании журналистов
Администрация Эрдогана обвинила Израиль в запугивании журналистов - РИА Новости, 15.12.2023
Администрация Эрдогана обвинила Израиль в запугивании журналистов
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун в соцсети Х заявил, что израильское правительство, запугивая... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:04
2023-12-15T20:04
в мире
хамас
израиль
восточный иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун в соцсети Х заявил, что израильское правительство, запугивая журналистов на местах, пытается скрыть военные преступления, совершенные в Газе. "В результате жестоких нападений Израиля на гражданских лиц погибли более 60 журналистов, многие получили серьезные травмы и пропали без вести. Эти потери являются одними из самых высоких среди всех зон конфликтов в мире. Несмотря на это, Израиль отказывается принимать даже минимальные меры, необходимые для защиты журналистов, и не позволяет работникам СМИ сообщать миру о фактах с мест событий. Израиль взял за правило нарушать все международные нормы, защищающие право общества на достоверную информацию", - написал Алтун.По его словам, "израильская кампания террора и перемещений, направленная против гражданского населения Газы, на сегодняшний день привела к гибели более 18 тысяч мирных жителей". "Чтобы свести к минимуму международный резонанс, израильское правительство пытается скрыть разрушения на местах, запугивая журналистов. Их попытки скрыть военные преступления, совершенные в Газе, потерпят неудачу", - отметил чиновник турецкой президентской администрации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, хамас, израиль, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, ХАМАС, Израиль, Восточный Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Администрация Эрдогана обвинила Израиль в запугивании журналистов

Администрация Эрдогана: Израиль запугивает журналистов в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун в соцсети Х заявил, что израильское правительство, запугивая журналистов на местах, пытается скрыть военные преступления, совершенные в Газе.
"В результате жестоких нападений Израиля на гражданских лиц погибли более 60 журналистов, многие получили серьезные травмы и пропали без вести. Эти потери являются одними из самых высоких среди всех зон конфликтов в мире. Несмотря на это, Израиль отказывается принимать даже минимальные меры, необходимые для защиты журналистов, и не позволяет работникам СМИ сообщать миру о фактах с мест событий. Израиль взял за правило нарушать все международные нормы, защищающие право общества на достоверную информацию", - написал Алтун.
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5 ноября, 08:00
По его словам, "израильская кампания террора и перемещений, направленная против гражданского населения Газы, на сегодняшний день привела к гибели более 18 тысяч мирных жителей".
"Чтобы свести к минимуму международный резонанс, израильское правительство пытается скрыть разрушения на местах, запугивая журналистов. Их попытки скрыть военные преступления, совершенные в Газе, потерпят неудачу", - отметил чиновник турецкой президентской администрации.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
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В миреХАМАСИзраильВосточный ИерусалимОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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